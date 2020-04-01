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Kılıçdaroğlu'dan 'yardım kampanyası' açıklaması: Fatura yine garibana çıkacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2020 08:06 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, koronavirüse karşı başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na ilişkin "Kurumlar ve şahıslar tarafından yapılacak bağışların tamamı hem de geriye dönük olarak vergiden düşürülecek. Böylece, fatura yine garibana çıkacak" dedi.

Kılıçdaroğlu'dan 'yardım kampanyası' açıklaması: Fatura yine garibana çıkacak

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse karşı başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na ilişkin ilk kez konuştu.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e kampanyayı değerlendiren Kılıçdaroğlu "Kurumlar ve şahıslar tarafından yapılacak bağışların tamamı hem de geriye dönük olarak vergiden düşürülecek. Böylece, fatura yine garibana çıkacak" dedi.

Kılıçdaroğlu, yardım kampanyasına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi yardımların tamamının şirketler tarafından vergi matrahından düşüldüğünü ifade ederek şunları söyledi;

"Aynı şekilde kanunun 6. maddesine göre patronların şirketleri ya da kendi adlarına yaptıkları bağışlar da vergiden düşecek. Örneğin A şirketi bağışta bulundu. Şirket bunu vergiden düşecek. Şirket sahibi kendi adına yatırdıysa o da vergiden düşecek"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanının yardım kampanyasıyla ilgili olarak hafta içinde kapsamlı açıklamalar yapacağını da duyurdu.

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yardım kampanyası CHP koronavirüs Kılıçdaroğlu

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