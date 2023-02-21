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Kılıçdaroğlu 'defter tutuyoruz’ sözlerini hatırlatarak çok sert konuştu: 'Beceriksizler'

21.02.2023 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'da dün akşam meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem sonrası sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. Hükümete sert sözlerle yüklenen Kılıçdaroğlu "Yardımları halka ulaştırın!" çağrısında bulundu.

Kılıçdaroğlu 'defter tutuyoruz’ sözlerini hatırlatarak çok sert konuştu: 'Beceriksizler'

Hatay'da dün akşam meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahramanmaraş'taki depremler sonrası kullandığı 'defter tutuyoruz' sözlerini hatırlatan CHP lideri, hükümete sert sözlerle yüklendi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

"Halka, defter tutuyoruz, not ediyoruz diye tehdit savuran beceriksizler! Şov yapmayı bırakın, geçen iki haftada depremzedelere çadır, konteyner ve mobil duş-tuvalet götüremediniz. İnsanlar soğuk yüzünden az hasarlı evlerine dönmek zorunda kaldılar. Yardımları halka ulaştırın!"

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'taki depremlerin ilk günlerinde yaptığı açıklamada “Devlet ve millet el ele vermiş, bu tarihî felaketin üstesinden gelmeye çalışırken, yalan haberler ve çarpıtmalarla insanımızı birbirine düşürmeye niyetlenenleri yakından takip ediyoruz. Gün, onlarla tartışma günü değildir. Günü geldiğinde, şu anda tutuğumuz defteri de açacağız.” ifadelerini kullanmıştı.

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deprem Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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