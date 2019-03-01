Kılıçdaroğlu: Demokrasinin en temel noktası sandığa gitmektir (2)

PAZARA GİRDİ, 7 YAŞINDAKİ ECRİN'İ SEVDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçimine yönelik çalışmaları kapsamında geldiği Uşak'ta, ilk olarak muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya geldi. Parti yönetimiyle otelde toplantı yapan Kılıçdaroğlu, miting için otelden ayrıldı. Kent merkezinde halkı selamlayan Kılıçdaroğlu, cuma pazarına uğradı. Burada otobüsten inen Kılıçdaroğlu, kent sakinleriyle ayaküstü sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi. Kılıçdaroğlu, babasıyla kendisini selamlamaya gelen Ecrin'i (7) kucağına alıp, sevdi. CHP lideri, daha sonra miting için 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na geçti.

İlk konuşmayı CHP Uşak Belediye Başkanı adayı Asım Kalelioğlu'nun yaptığı mitingde, kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet kentini yüceltmek, büyütmek hepimizin ortak görevi. Bu göreve hazır mıyız?" dedi. "Şimdi sizlerle biraz dertleşeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşsizliğin ortasındayız, ekonomik krizin ortasındayız. Organize sanayi bölgesinde son 1 ayda çıkarılan işçi sayısı 3 bin 500. Bu ne demek ? 3 bin 500 eve gelir gelmeyecek, evine ekmek götüremeyecek. Mutfaktaki yangın sokağa taşmış durumda. İnsanları rahatsız eder duruma geldi. Şu soruyu kendinize sormanız gerekiyor? 17 yıldır bu memleketi kim yönetti? Yönetenler 17'nci yılın sonunda nasıl oluyor da insanlarımızı biber, soğan kuyruğuna layık görüyorlar. Size hayatın bir gerçeğinden söz ediyorum. Ben bunları söylerken, sizden şu beklentim var. Oy kullanacağız ama oy kullanırken elimizi vicdanımıza koyacağız. Aklımızı kullanacağız eğer bunu yaparsak hep birlikte kalkınmayı, üretmeyi, yönetmeyi, bütün dünyaya göstermiş olacağız. 'Baskıya rağmen Türkiye demokrasinin kapısını açtı' dedirteceğiz. 'Önündeki bütün duvarları yıktı' diyecekler. O duvarları yıkmaya hazır mıyız? O duvarları yıkmak zorundayız. Kurtuluş Savaşı'nı nasıl yaptıysak huzur için aynı mücadeleyi vermek zorundayız."