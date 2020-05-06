Kılıçdaroğlu, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın mezarlarını ziyaret etti

CHP lideri Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu, beraberindeki baz\u0131 parti y\u00f6neticileriyle sabah saatlerinde Yenimahalle'deki Kar\u015f\u0131yaka Mezarl\u0131\u011f\u0131'na geldi. \nGezmi\u015f, Aslan ve \u0130nan'\u0131n mezarlar\u0131na tek tek ziyarette bulunan K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu, mezarlara \u00e7i\u00e7ek b\u0131rak\u0131p dua etti.\n\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 \u0130\u015fte 'Yeni normal'in ka\u00e7\u0131n\u0131lmaz 4 kural\u0131!Dikkat \u00e7eken son se\u00e7im anketi sonu\u00e7lar\u0131!Dikkat! Saat 5 ile 10 aras\u0131nda d\u0131\u015far\u0131da duruyorsan\u0131z...