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Kılıçdaroğlu, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın mezarlarını ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.05.2020 12:18 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 Mayıs 1972'de idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın mezarlarını ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın mezarlarını ziyaret etti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki bazı parti yöneticileriyle sabah saatlerinde Yenimahalle'deki Karşıyaka Mezarlığı'na geldi.

Gezmiş, Aslan ve İnan'ın mezarlarına tek tek ziyarette bulunan Kılıçdaroğlu, mezarlara çiçek bırakıp dua etti.

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