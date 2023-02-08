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Kılıçdaroğlu deprem bölgesindeki çalışmaları ‘gelsinler tutuklasınlar’ diyerek tek tek paylaştı

08.02.2023 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramamaraş merkezli deprem tüm Türkiye’yi yasa boğarken bölgedeki yardım çalışmaları da devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li büyükşehir belediyelerinin deprem bölgelerine yardımlarını paylaşarak "Gelsinler tutuklasınlar" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu deprem bölgesindeki çalışmaları ‘gelsinler tutuklasınlar’ diyerek tek tek paylaştı

CHP'li belediye başkanları, depremin ardından belediye ekiplerinin farklı noktalarda yürüttükleri çalışmaların görüntülerini paylaştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da belediye başkanlarının gönderilerini alıntılayarak "Gelsinler tutuklasınlar" notuyla paylaştı.

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremi 10 ilde yıkıma yol açtı. Yaraların sarılması, hasarların onarılması için tüm Türkiye adeta seferber oldu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay Havalimanı'nın pisti de hasar görmüş, havalimanı uçuşlara kapatılmıştı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın pisti onardıklarına dair yaptığı paylaşımı sosyal medya hesabı üzerinden alıntılayan Kılıçdaroğlu da “Kapanan Hatay Havalimanı'nı onarıyoruz. Gelsinler tutuklasınlar” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ardından sırasıyla başta CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere CHP’li büyükşehir belediyelerinin deprem bölgesinde yaptıkları çalışmaları tek tek alıntılayarak benzer paylaşımlarda bulundu.

‘YA HEPİMİZİ TUTUKLAYIN YA DA ONLARI DA SERBEST BIRAKIN’

Kılıçdaroğlu bir başka yaptığı paylaşımında ise dikkat çeken bir çağrıda bulunarak “Ya hepimizi tutuklayın ya da geceden beri tutukladığınız gençleri, gazetecileri serbest bırakın. Çok işimiz var.” ifadelerini kullandı.

İşte Kılıçdaroğlu’nun yaptığı o paylaşımlardan bazıları:

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