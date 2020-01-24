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Kılıçdaroğlu: "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Dualarımız can kaybının daha fazla artmaması için."
Kılıçdaroğlu: "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Dualarımız can kaybının daha fazla artmaması için."
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24.01.2020 23:39 |
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Kılıçdaroğlu: "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Dualarımız can kaybının daha fazla artmaması için."
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