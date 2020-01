Kılıçdaroğlu: Depreme karşı önlem almak hepimizin ortak görevi 

"TOPLUMUN HER KESİMİ BİRLİK İÇİNDE BÖLGEYE YARDIM EDİYOR"

Toplumun her kesiminin felaket anlarında birlik içinde hareket ettiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Elazığ ve Malatya'da yaşanan olaylar dolayısıyla hemen arkadaşlarımı aradım, sayın valimi aradım, İstanbul'un, Ankara'nın , İzmir'in, Aydın'ın, Mersin ve Adanın Büyükşehir Belediye Başkanları görevle bölgedeler. Ekrem bey o bölgeye gitti. Hem insan olarak hem malzeme olarak bölgeye yardım götürüyorlar. Yardım götürdüler. Elbette ki beni mutlu eden şu, zaman zaman kavga ederiz, tartışırız ama toplumun her kesimi böyle zamanlarda birlik içinde bölgeye yardım yapıyor. Bu çok güzel bir duygu ve bu duyguyu bütün yurttaşlarımla paylaştığım içinde son derece mutluyum. Farklı görüşlerimiz olabilir ama bir yerde bir felaket yaşanıyorsa, böyle zamanlarda tasada ve kıvançta beraber olmanın getirdiği güzellik içinde bölgeye yardımlar yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bunların hepsi düzelir ve Türkiye inşallah bu süreci daha z hasarla atlatmış olur" şeklinde konuştu.