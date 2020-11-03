Kılıçdaroğlu: “Depremler Oluyor Değişen Bir Şey Yok”

Ana muhalefet partisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’deki deprem nedeniyle 2005 yılında Erdoğan’a sundukları kapsamlı önerilerin hayata geçirilmediğini ve 1999’dan bu yana alınan deprem vergilerinin başka yerlere harcandığını belirterek, “Depremler oluyor, siyasi ve sivil dünyada değişen bir şey yok” dedi
Ana muhalefet partisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün TBMM’deki parti grup konuşmasında, “bir deprem gerçeği var” diyerek Türkiye’nin bu gerçeğe rağmen halen insan kaybını azaltacak önlemleri ve çözümleri uygulamadığını söyledi. Hangi siyasi görüşte olursa olsun depremde hayatını kaybedenlerin ardından gözyaşı döküldüğünü belirten Kılıçdaroğlu, “Sonra ne yapıyoruz? Değişen hiçbir şey yok. Asıl soru bu. Siyasi ve sivil dünyada değişen bir şey yok” tepkisini paylaştı.
"Deprem olduğunda, can kaybını nasıl minimalize edebiliriz veya nasıl hiç olmaz bunu düşünmek zorundayız. Yaralı sayısını nasıl azaltabiliriz, bunun cevabını bulmalıyız Siyaset kurumu bu soruların yanıtını bulmak ve yerine getirmek zorundadır” diyen Kılıçdaroğlu, bilimsel açıdan deprem mühendisliği ile neler yapılabileceği konusunda bilim gerekenleri söylediği halde siyaseten bunun uygulanmadığını dile getirdi.
“Parlamento görevini yaptı mı?” diye soran Kılıçdaroğlu, CHP olarak, siyaset kurumu olarak, tüm siyasi partiler olarak ortak öneriler üretilmesi için çaba harcadıklarını ancak bugüne kadar bunun iktidar cephesi AKP ve MHP tarafından reddedildiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, “17 yılda depremle ilgili 58 araştırma önergesi vermişiz AKP ve MHP milletvekilleri ‘Hayır depremi araştırmaya gerek yok’ demiş. Bilim insanı ‘Artık neyi yazacağım, yaza yaza dilimde tüy bitti ama bunlar bir şey yapmıyor” diyor. Rahat ve açıklıkla şunu söyleyebilirim, deprem konusunda alınması gereken önlemler konusunda Türkiye Cumhuriyet tarihinde en nitelikli, en kaliteli raporu hazırlayıp yürütme organına yani hükümete sunan tek parti var, o partinin adı da CHP’dir” açıklaması yaptı.
Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal’ın CHP Genel Başkanlığı döneminde 2005 yılında Ersin Arıoğlu ve ekibince hazırlanan deprem raporunun konu siyasallaşmasın diye özel olarak o dönemki başbakan Erdoğan’a sunulduğunu açıkladı. Kılıçdaroğlu, şimdiki Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın o günden bugüne o rapordaki öneriler konusunda adım atmadığını vurgulayarak, “Erdoğan’a sunulan rapor 3 bölümden oluşuyor ve rapora 3 buçuk saat ayırıyor. Erdoğan, raporun çok önemli olduğunu söyler. ‘İstanbul Valisi'nin ve belediye başkanın da duyması gerekir’ der. Bu rapor maalesef ki raflarda yerini aldı. ‘Muhalefet partisi ne yapıyor’ diyenlerin kulağına küpe olsun” diye konuştu.
“Deprem vergileri nereye gitti’ diye sorunca kıyametler kopuyor”
Erdoğan’ın ve AKP’nin deprem konusundaki yaklaşımını “Nereler zarar görecek belli ama önlem alınmıyor. Bu bir siyasi tercihtir” diye yorumlayan Kılıçdaroğlu, “Soruyorum deprem vergileri nereye gitti, kıyamet kopuyor. Erdoğan sorduğum soruya yanıtında; ‘Harcanması gereken yere harcadık, bundan sonra da Bay Kemal’e bu tür şeylerin hesabını vermeye zamanımız yok’ diyor. Bana hesabını vermeyeceksin sen, millete vereceksin. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ diyoruz. Siz, insan nasıl ölür, bilerek, görerek, depremi bilerek ama önlem almıyorsunuz. Devlet sağlıklı yönetilmiyor arkadaşlar. Ahlak olarak yönetilmiyor, bilgi olarak yönetilmiyor, liyakat olarak yönetilmiyor. Vatandaştan parayı topluyorsun deprem vergisi diye, sonra alıyorsun o vergiyi başka yerde kullanıyorsun. Bu vatandaşı aldatmadır. Deprem konusunda, deprem riski konusunda Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en nitelikli, en tutarlı, en sağlıklı raporları yazıp bunu bir siyasi malzemesi yapmadan bunu gidip yürütme organına götürüp teslim eden, ayrıca 3 buçuk saat anlatan Cumhuriyet Halk Partisi”dir. Artık CHP’nin devleti yönetme zamanı gelmiştir” dedi.