Kılıçdaroğlu: “Depremler Oluyor Değişen Bir Şey Yok”

Ana muhalefet partisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’deki deprem nedeniyle 2005 yılında Erdoğan’a sundukları kapsamlı önerilerin hayata geçirilmediğini ve 1999’dan bu yana alınan deprem vergilerinin başka yerlere harcandığını belirterek, “Depremler oluyor, siyasi ve sivil dünyada değişen bir şey yok” dedi

Ana muhalefet partisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün TBMM’deki parti grup konuşmasında, “bir deprem gerçeği var” diyerek Türkiye’nin bu gerçeğe rağmen halen insan kaybını azaltacak önlemleri ve çözümleri uygulamadığını söyledi. Hangi siyasi görüşte olursa olsun depremde hayatını kaybedenlerin ardından gözyaşı döküldüğünü belirten Kılıçdaroğlu, “Sonra ne yapıyoruz? Değişen hiçbir şey yok. Asıl soru bu. Siyasi ve sivil dünyada değişen bir şey yok” tepkisini paylaştı.

"Deprem olduğunda, can kaybını nasıl minimalize edebiliriz veya nasıl hiç olmaz bunu düşünmek zorundayız. Yaralı sayısını nasıl azaltabiliriz, bunun cevabını bulmalıyız Siyaset kurumu bu soruların yanıtını bulmak ve yerine getirmek zorundadır” diyen Kılıçdaroğlu, bilimsel açıdan deprem mühendisliği ile neler yapılabileceği konusunda bilim gerekenleri söylediği halde siyaseten bunun uygulanmadığını dile getirdi.