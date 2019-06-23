Kılıçdaroğlu: Destan yazdık ve bu bütün dünyada yankılanıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, farklı siyasal partiler olarak bir araya geldiklerini belirterek, "Destan yazdık ve bu bütün dünyada yankılanıyor. Herkesi kucaklayacağız. Hiç kimseye ama hiç kimseye kin beslemeyeceğiz, öfke beslemeyeceğiz, kucaklayıcı bir dil kullanacağız, herkese, her düşünceye saygı göstereceğiz. CHP artık 82 milyonun partisi, 82 milyonu kucaklayacağız, 82 milyonun sorunlarına odaklanacağız" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde toplanan kalabalığa hitap ederek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin kesin olmayan sonucunu değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin demokrasiye inananlarla gurur duyduğunu, demokrasiye inanan bütün dünyanın da Türkiye ile gurur duyduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, "Kapalı kapılar ardında demokrasiye darbe yapıldı. 'Bu darbeyi İstanbullular sonlandıracak' diye güveniyordum, Allah'ın izniyle 800 bin oy farkıyla biz bunu çözdük" dedi.

'HER ŞEY ADALET YÜRÜYÜŞÜ İLE BAŞLADI'

Kılıçdaroğlu, her şeyin adalet yürüyüşü ile başladığını vurgulayarak, "Adalet istedik, huzur istedik, hak istedik, 'hak, hukuk, adalet' dedik, bütün dünyaya sesimizi duyurduk, herkese sesimizi duyurduk. Engellemek istediler, bütün engelleri hep birlikte aştık. En son istanbul seçimlerini de aştık. Bizler hep birlikte demokrasi destanı yazdık. Her türlü baskıya rağmen, kullandıkları devletin bütün imkanlarına, bürokratlarına rağmen, insanlarımız baskıdan yana değil demokrasiden yana tercihini koydu ve demokrasiyi şahlandırdı. Söylemiştim; 'Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırdığımız zaman bir anlam kazandıracağız' diye. Cumhuriyeti şimdi demokrasi ile taçlandıracağız ve bunu güçlendireceğiz, bütün dünyaya bildireceğiz ve bildirdik de" diye konuştu.