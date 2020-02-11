Kılıçdaroğlu: Devleti FETÖ’ye teslim eden kişi Erdoğan’dır

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada Gülen yapılanmasının siyasi ayağının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu "Devleti FETÖ’ye teslim eden kişinin adı Recep Tayyip Erdoğan’dır" dedi.

"Burada tek tek Bilal'e anlatır gibi anlatacağım" diye konuşan Kılıçdaroğlu 20 soru ve 20 cevapta "FETÖ'nün siyasi ayağının kim olduğunu" açıklayacağını söyledi.

OHAL İşlemleri Faaliyet Raporu'nda Gülen yapılanmasının "devletin tüm kılcal damarlarına sızdığının" ifade edildiğini belirten Kılıçdaroğlu "Bir terör örgütü devletin kılcal damarlarına nasıl sızar? FETÖ terör örgütünü devletin tüm kılcal damarlarına kim nasıl yerleştirdi?" diye sordu.

"Devletin en önemli, en mahrem birimlerine terör örgütü elemanlarını yerleştirenler FETÖ'nün siyasi ayağıdır" diyen Kılıçdaroğlu, bu atamaları muhalefet partilerinin yapamayacağını belirterek iktidardaki partinin bundan sorumlu olduğunu ifade etti.

"Erdoğan MGK kararının gereğini yapmadı"