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Kılıçdaroğlu: Devletin hazinesiyle kumar oynanmaz

21.12.2021 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında Erdoğan'ın kur artışlarını önlemeye yönelik dünkü açıklamalarını "Devletin hazinesiyle kumar oynanmaz" sözleriyle eleştirdi.

Partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kur artışlarını önlemeye yönelik dünkü açıklamalarını "Devletin hazinesiyle kumar oynanmaz. O hazine Beytülmal'dir" sözleriyle eleştirdi.

"Asla yapılmaması gereken bir işi yapıyorlar, ikinci kez Beytülmal'a el uzatıyorlar" diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini "İlki 128 milyar Dolardı. Beytülmal ile kumar oynuyorlar. Devletin hazinesiyle kumar oynanmaz. O hazine Beytülmal'dir. O hazinede 84 milyonun alın teri vardır. Devlet birilerinin deneme alanı değildir, onun kumar masasına süreceği para değildir" diye sürdürdü.

Alınan önlemlerin doğru olmadığını savunan CHP lideri, "Gizli faizin dik alasını uyguladılar. Akıl var vicdan var din var iman var. Nass bunun neresinde? O garibanlardan bazıları bu gelişmeleri kutluyor, seviniyorlar. Bu Türkiye'nin trajedisidir. Erdoğan belki hiç iyi değil ama onu destekleyenler varsa onların düşünmesi lazım. Biz onların çıkarlarını savunuyoruz. Biz onların alın terini savunuyoruz. Fakirden alınıp zengine verilmesini doğru bulmuyoruz. Beytülmal'e oynayan bir saray var. O kumar masasını alkışlayanları tarih asla unutmayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Yönetim sorunu var demektir"

Türkiye'de bir yönetim sorunu olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Zamlar yağmur gibi yağarken dövizi yerinde tutamıyorsanız, vatandaşı kıskaç altına almışsanız yönetimde sorun var demektir. Sorunu kim çözecek? Nasıl çözecek? Siyaset kurumu sorunu çözmez de büyütürse siyaset kurumu görevini yapmıyor demektir. Türkiye'yi bu hale siyasi iktidar getirdi. Önce siyasi sorunun çözülmesi lazım. Ülkeyi yönetemiyorlar, geçen her gün ağır maliyetler getiriyor."

Konuşmasında bir kez daha erken seçim talebini dile getiren CHP Genel Başkanı, "İktidar için de doğru olan milletin hakemliğine başvurmak. Sandığı getirmeleri için her türlü çabayı göstereceğim. Bu milletin daha çok ezilmesine, çocukların yatağa aç girmesine, üretenin önünü görememesine tahammül edemiyorum" diye konuştu.

13. Cumhurbaşkanı açıklaması

İktidara gelmeleri halinde ilk yapacakları işin güveni tesis etmek olacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, sanayici, çiftçi, emekli, işçi ve esnafın sorunlarını doğrudan ilgili bakanlara aktaracakları bir "Ekonomik ve sosyal konsey" oluşturacaklarını söyledi.

Seçilecek 13. Cumhurbaşkanının bu makama oturduğu gün İsrafla Mücadele Genelgesi yayınlayacağını savunan Kemal Kılıçdaroğlu, özetle şöyle konuştu:

"Beytülmal'a el uzatılmaz. Herkesin evi, işi olsun diye çalışacaksınız. 13 uçak varsa 12'sini satacaksınız, devlet hazinesine gelir olarak kaydedeceksiniz. İsraf haramdır diyorsan onlara oy vermeyeceksin. Yolsuzluk yapanın burnundan getireceğiz. Bu güveni getirir. Bu ortamı sağlayacağız.13.Cumhurbaşkanımız genelge çıkaracak, devlet sırrı hariç her türlü bilgiye vatandaş ulaşabilecek. Vatandaşın sorduğu her soruya, şu hastane kaça yapıldı, ihaleye şu kadar firma katıldı, ihale şu şartlarda yapıldı diye cevap vereceğiz. İstanbul Havaalanı kaça yapıldı kimse bilmiyor. Ticari sırmış. Ben şirketten mi istiyorum bu bilgileri? Devlet vermiyor bu bilgileri. Millet İttifakı’nın TBMM Başkanı Sayıştay’a yazacak, tüm raporlar gelecek. Kul hakkı yiye yiye kiloları tutmuyor. Bu halkın iktidarı denetlemesi demektir. Bunlar Beytülmal'a el uzattılar, biz uzatılmasına izin vermeyeceğiz."

DW/TY,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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