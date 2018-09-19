Kılıçdaroğlu: Devletin kaynakları gazi ve şehit yakınlarımızın huzuru için seferber edilmeli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziler Günü nedeniyle kendisini ziyarete gelen gazileri kabulünde, "Ülkesi için, vatanı için bedel ödeyip, hayatını şehit olarak o topraklarda bırakmış olanlar veya bedeninin bir parçasını bırakmış olanlar, gazilerimiz bizim baş tacımızdır. Onlara her yerde, her ortamda saygıyla anmakta bizim temel görevlerimizden birisidir" dedi.

Kılıçdaroğlu, Twıtter adresinden "Devletin kaynakları; lüks harcamalar için değil, gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın huzuru için seferber edilmeli" paylaşımında bulundu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, yönetim kurulu üyesi gazi arkadaşlarıyla birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'nin ziyaretinde, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen eşlik etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Gazilik ve Mareşallik unvanının verildiği ve derin bir anlamı olan Gaziler Günü'nde gerçekleşen onurlu ziyaret için teşekkür eden CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: "Gerçekten de Türkiye Cumhuriyeti'nin şanlı bir geçmişi var, şanlı bir geleceğinin de olması lazım. Geçmişinde bu ülke için kan dökmüş, bedel ödemiş şehitlerimiz ve gazilerimiz var. Eğer biz bugün evlerimizde rahat oturabiliyorsak, geçmişte verilen bu bedellerin sayesinde olmuştur. Ülkesi için, vatanı için bedel ödeyip, hayatını şehit olarak o topraklarda bırakmış olanlar veya bedeninin bir parçasını bırakmış olanlar, gazilerimiz bizim baş tacımızdır. Onlara her yerde, her ortamda saygıyla anmakta bizim temel görevlerimizden birisidir."