Kılıçdaroğlu: Devletin planlama yapıp, yol haritası çizmesi lazım

Mustafa ERCAN- Adnan AÇIKGÖZ/TARSUS (Mersin), (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin kalkınma planı olmadığını savunarak, "Devletin planlama yapıp, yol haritası çizmesi lazım. En son plan süresi 2018'de doldu. 'Katma değeri yüksek ürün üretelim' diyorlar. Nasıl üreteceğiz? Katma değeri yüksek ürün üretmek için üniversitelerin bilgi üretmesi lazım. Üniversiteleri bilgi üretmeyen ülke, ürün üretemez; başkalarının ürettiği ürünü kopyalar" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Mersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde (MTOSB) iş insanlarıyla buluştu. Sanayicilerin sorunlarının dinlendiği toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, CHP'li milletvekilleri Cengiz Gökçel, Alpay Antmen ve Ali Mahir Başarır, Parti Meclisi (PM) üyesi Fatma Güner, CHP'nin yerel seçim için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Vahap Seçer, CHP İl Başkanı Adil Aktay ile MTOSB Başkanı Sabri Tekli ve OSB bünyesinde faaliyet gösteren firmaların temsilcileri de katıldı.

Toplantıda konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, sorunların çözümüne yönelik fikirlerini dile getirirken, bürokratlığı döneminde her başbakanın liyakate büyük önem verdiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Daire başkanıyken, başbakan ile tartışırdım. Hiçbir başbakan, 'Sen kim oluyorsun da düşünceni paylaşıyorsun?' demedi. Siyasi otoriteye bilgi aktarırdık. Türkiye böyle bir anlayıştan koptu. Türkiye'nin en temel sorunlarından birisi bu. Liyakat yok artık. Liyakat yok, sadakat esas. Sadakat en tehlikeli şeydir. Yanlışı, doğruyu olduğu gibi kabul eder. Devlet liyakat üzerine kurulu olduğu için bilgi sahibi olan insanlar yanlışı veya doğruyu söyleyebilirler. Bunun yok olduğunu görebiliyoruz. Aynı zamanda sanayinin önündeki engellerden biridir" diye konuştu.

'DEVLETİN YOL HARİTASI ÇİZMESİ LAZIM'

Almanya ve ABD gibi ülkelerde onlarca yıl sonranın planlandığını kaydeden Kılıçdaroğlu, Türkiye'de planlama olmadığını savunarak, "Devletin planlama yapıp, yol haritası çizmesi lazım. En son plan süresi 2018'de doldu. 'Katma değeri yüksek ürün üretelim' diyorlar. Nasıl üreteceğiz? Katma değeri yüksek ürün üretmek için üniversitelerin bilgi üretmesi lazım. Üniversiteleri bilgi üretmeyen bir ülke, ürün üretemez; başkalarının ürettiği ürünü kopyalar. Dünyada güçlü olacaksanız. Türkiye'nin her alanda üretmesi lazım, sanattan makineye kadar üretmesi lazım. Üretirseniz güçlü olursunuz, sizin sözünüzü dünyanın her kesimi dinler. Tarımda bile geride kaldık" dedi.

'İFTİRA ÜZERİNE SİYASET OLMAZ'

Türkiye'de siyaset anlayışının kavga üzerine kurulu olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, "Cennet gibi bir yerde yaşıyoruz. Türkiye böyle cennet gibi ama sanki cehennemde yaşıyoruz. Kavga siyasetinin ülkeye getirdiği bir yarar var mı? Hizmet yarışına 'eyvallah' diyoruz. Projelerimizi anlatalım, vatandaş takdir etsin. Projeleri anlatmayı bıraktık, her türlü hakaretle karşı karşıya gelmeye başladık. Doğru değil bunlar. Bunlara izin vermemeniz lazım. Siyasetin de bir ahlaki kuralı olmalı. İftira üzerine siyaset olmaz. Siyaset hizmet yarışıdır. Etnik kimlik üzerinden siyaset yapıyoruz. Böyle siyaset mi olur? Kim anne- babasını seçme özgürlüğüne sahip? Herkesin kimliği, kendi şerefi ve onurudur. Din üzerinden siyaset nedir? Neden yapılır? Bunlara izin vermemek sizin elinizde. Demokrasimizi güçlendirmek zorundayız" diye konuştu.

'KUMPASLA İKTİDAR OLMANIN YOLUNU AÇMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ'

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın, 31 Mart yerel seçimi için İYİ Parti'den de Demokrat Parti'den (DP) de adaylığı Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) kabul edilmemesiyle ilgili şunları söyledi:

"Mersin'de acı bir olay yaşadık. Büyükşehir Belediye Başkanı var, görevinin başında. Bir kumpas yapıldı ona karşı, seçime girmesi engellendi. Kim tarafından? Satın alınan siyasetçiler tarafından. Ahlaki mi? Hayır. Bizim rakibimiz ama rakip olmak ayrı ahlaklı olmak ayrı. Biz aynı partiye seçime girsinler, diye 15 milletvekili verdik. Demokrasi hepimiz için geçerli. Siz bunları bırakıyorsunuz, kumpasla iktidar olmanın yolunu açmaya çalışıyorsunuz. Ahlaki mi bu? 'Ahlaki' diyorsanız gidin, oy verin. 'Ahlaki değil' diyorsanız sandığa gömeceksiniz, doğrusu budur. Biz demokrasiyi savunuyoruz."

Her sanayi bölgesinde, sanayicilerin ara eleman sıkıntısı yaşadıklarını da dile getiren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "OSB'lerde yatılı meslek lisesi kurmak zorundayız. Aileye yük olmadan gelecek, OSB'nin ara eleman ihtiyacını karşılayacak. MEB ile birlikte yönetecekler, o bölgenin ihtiyacını karşılayacaklar. Makine bölümünde okuyorsa ilgili fakültenin birimine yönlendirilecek. Teşvik edeceğiz, ara eleman yetişsin, diye" dedi.

CHP'Lİ SEÇER: SANAYİYİ ÖNEMSİYORUM

Seçilmesi halinde hayata geçireceği projelerinden bazılarını anlatan CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Vahap Seçer ise şöyle konuştu:

"İnsanları ayırmadan, Mersin'de bir Mersin kimliği ile çalışma yaparsak aşamayacağımız engel yok, diye düşünüyorum. Sanayiyi önemsiyorum; çünkü istihdam yaratıyor. Benim de en büyük sorunum işsizlik. Türkiye'de önemli bir yokluk noktasında Mersin. Dünyanın her tarafından yatırımcı gelsin, ben onu havaalanında karşılarım. Yeter ki gelsin, yatırım yapsın ve iş alanları yaratsın. Bu değerlendirmelerle çalışacağım. Mersin Yatırımcı Girişimci Danışma Merkezi ile yatırım yapacakları, iletişim kuracakları bir yapı olacak. İş birliği geliştirip, fırsatları anlatacağız. Mersin'de yatırım yapmaları yönünde onlara yerel bürokrasiyi kaldırma, danışmanlık yapma konusunda iş birliği içinde olacağımız oluşum kuracağız."

MTOSB Başkanı Sabri Tekli de ulaşım açısından büyük sorun yaşadıklarını vurgulayarak, öncelikle ulaşım probleminin çözülmesi gerektiğini söyledi.

