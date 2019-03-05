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Kılıçdaroğlu: Devletin planlama yapıp, yol haritası çizmesi lazım (4)

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.03.2019 20:55 | Son Güncelleme

'YÖRÜKLERE, DİLİMİZİ YAŞATTIKLARI İÇİN ŞÜKRAN BORÇLUYUZ' CHP lideri Kılıçdaroğlu, kent merkezinde Taşeli Yörükleri ve Gülnarlılar Derneği ile Balkan Türkleri ve Kafkas Derneği tarafından düzenlenen açık hava toplantılarında halka hitap etti.

Kılıçdaroğlu: Devletin planlama yapıp, yol haritası çizmesi lazım (4)

'YÖRÜKLERE, DİLİMİZİ YAŞATTIKLARI İÇİN ŞÜKRAN BORÇLUYUZ'
CHP lideri Kılıçdaroğlu, kent merkezinde Taşeli Yörükleri ve Gülnarlılar Derneği ile Balkan Türkleri ve Kafkas Derneği tarafından düzenlenen açık hava toplantılarında halka hitap etti. Yörüklerin Türk kültürünü yaşatan önemli bir toplum olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Anadolu'yu Anadolu yapan Yörüklerimizdir. Onlar, Türkçe'nin bütün Anadolu'da yayılmasını sağlamışlardır. Yörükler de kadınların ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Rahmetli ninem güneş doğduğunda güneşin ilk ışıklarının çarptığı kayayı öperdi. O geleneği asla unutmuyorum. Yörüklere, dilimizi yaşattıkları için şükran borçluyuz. Mersin, küçük bir Anadolu. 80 ilden Mersin'e gelen insanlar var. Mersin, barış ve huzur kenti olmak zorunda. Her inançtan ve kimlikten insanlarımız var. Mersin yaylaları, dağları, ovaları, kırsalı ve denizleri ile güzel bir kent. Bu kenti marka yapmak hepimizin ortak görevi. Bu kentte huzuru sağlamak ve güçlü bir entelektüel yapıyı oluşturmak da hepimizin ortak görevi. Eğer Toroslarda bir çadır görüyorsanız ve o çadırın dumanı tütüyorsa bu ülkenin beka sorunu yoktur. Yörükler varsa bu bayrak asla inmez. Yörükler barışın ve huzurun teminatıdır" dedi.
'SAHİP ÇIKMANIZ LAZIM'
Türkiye'nin farklı bölgelerine ait kültürlerin, ülkenin zenginliği olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:
Balkan türkülerini dinlerken hangimizin hoşuna gitmez? Karadeniz'in şarkılarını dinlerken hepimiz bu büyük zenginliğin bir parçası olduğumuzu kabul etmiyor muyuz? Bütün bunlar zenginliktir. Bütün bunlar Anadolu kültürüdür ve bu kültür zenginliğimize zenginlik katan bir olaydır. Böyle baktığımız zaman Türkiye düzelir. Türkiye'de mutlu, huzurlu insanlar olur. Benim istediğim o. Eğer sizler de aynı talebi dile getirmek istiyorsanız yapacağınız tek şey var. Sandığa gideceksiniz, oy vereceksiniz. CHP sizin kültürünüzün bir partisi değil mi? Bütün Türkiye'yi kaynaştıran, o görkemli dünyada saygınlığı olan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran ve hiçbir gücün önünde boyun eğmeyen Gazi Mustafa Kemal ve onun kurduğu bir parti var. Sahip çıkmanız lazım. Eksiğimiz olabilir, yanlışımız da olabilir ama bir doğru eksen var. Türkiye'ye çağdaş uygarlığa taşımak gibi bir görevimiz var bizim."

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