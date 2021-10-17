Kılıçdaroğlu dönüş yolculuğu için tarifeli uçağı tercih etti! Gören yolcular şaşkınlığını gizleyemedi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Anadolu Buluşması – Yerel Medya Çalıştayı’na katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde tarifeli yolcu uçağına binerek dönüş seyahatini gerçekleştirdi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile uçakta karşılaşan bazı vatandaşlar ise şaşkınlık yaşadı.

“KORKMADAN, KORUMA ORDUSU OLMADAN, HALKIN İÇİNDE…”

Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç da eşlik etti. CHP liderinin uçaktaki görüntüsünü paylaşan Öztunç, “Muğla dönüşü genel başkanımızla. Korkmadan, koruma ordusu olmadan, halkın içinde, halkla beraber…” ifadelerini kullandı.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da görüntüleri paylaşarak, “Halk için halkla beraber” ifadelerine yer verdi.

Muğla dönüşü Genel Başkanımızla. Korkmadan, koruma ordusu olmadan, halkın içinde, halkla beraber… pic.twitter.com/t5LvwPubUu — Ali Öztunç (@Ali_Oztunc) October 17, 2021



