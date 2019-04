Kılıçdaroğlu, DP Genel Başkanı Uysal ile görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ”Bana yapılan saldırı, daha doğrusu linç girişimi affedilecek bir olay değildir ama her şeye karşı sağduyumuzu korumak zorundayız” dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal ile CHP Genel Merkezi’nde görüştü. Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan DP Genel Başkanı Uysal, Kılıçdaroğlu’nun maruz kaldığı saldırıyla ilgili hem geçmiş olsun dileklerini iletmek hem de bu vesileyle ülkenin içerisinde bulunduğu siyasi iklimi değerlendirmek için bir araya geldiklerini belirterek, “Üzülerek ifade ediyorum, Türkiye’de demokrasimizin oksijeni tükenmek üzeredir. Siyasi rekabetin partilerin arasındaki meşru çizgilerin bilerek silinmeye çalışıldığı dönemin içerisindeyiz. Tüm bunlara rağmen Türkiyemiz bir yerel seçimi geride bıraktı. Acılarda bile bir araya gelemez hale getirilmek istenen ortak paydayı, ortak değerleri siyasi alanda bir rekabet unsuru haline getirmek istenildiğini görüyoruz. Hepimizin ortak çabası, Türkiye’nin meselelerini demokratik kanallara aktarabilmesini sağlamaktır. Terör ve şiddet başta olmak üzere bunun da ötesinde Türkiye’de TBMM’de ikinci büyük kurula sahip bir siyasi partinin genel başkanının uğradığı böyle bir saldırı neticesinde bütün unsurların ortak bir tavır, ortak bir değer yargısını ortaya çıkarması gerekir. Bizler netice itibariyle demokratik meşruiyet zemininde siyaset yapan siyasi partiler ve aktörler olarak bu tür dayanışmaları önemsiyoruz. O açıdan bugün genel başkana, kendisinin şahsında tüm Cumhuriyet Halk Partisi camiasına geçmiş olsun dileklerimizi ilettik” diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da Uysal ve arkadaşlarına teşekkürlerini ileterek, “Gerçekten de toplum olarak fazla gerildik. Tasada ve kıvançta beraber olan toplumlar, halklar, milletler huzur içinde yaşarlar. Dolayısıyla biz farklılıklarımızı zenginlik kabul edip, tasada ve kıvançta beraber olmalıyız. Beraber şarkılar söylemeliyiz, beraber sevinmeli, beraber üzülmeliyiz, sevinçlerimizi çoğaltmalıyız. Bana yapılan saldırı, daha doğrusu linç girişimi affedilecek bir olay değildir ama her şeye karşı sağduyumuzu korumak zorundayız. Toplumu fazla germemek zorundayız. Ben her seferinde bir şekliyle ifade ediyorum. Ben bu memleketin ferasetine, sağduyusuna güveniyorum. Bütün bu gerginlikleri aşacağız. Türkiye’ye yeniden huzurun gelmesi, bizim siyasi söylemimizle yeniden Türkiye’ye baharın gelmesi için çaba harcayacağız. Bahar geldi, o baharı bütün Türkiye coğrafyasına yayacağız. Bizim temel hedeflerimizden birisi budur” ifadelerini kullandı.

Bir basın mensubunun, “Saldırganın serbest bırakılması ve fotoğraflarda görüldüğü gibi ziyaret edip elini öpenlerin olmasıyla ilgili değerlendirmenizi alabilir miyiz?” sorusuna Kılıçdaroğlu, “Siyasal baskı olmasa böyle bir tablo ortaya çıkmaz” yanıtını verirken, “Süleyman Soylu’nun yalan rüzgarı açıklamasıyla ilgili değerlendirme yapar mısınız?” sorusunu yanıtsız bıraktı.

Açıklamaların ardından bir vatandaşın isteğini kırmayan Kılıçdaroğlu, vatandaş ile selfie çekildi, başka bir vatandaşın hediye ettiği çiçeği de kabul etti. Parti Genel Merkezi bahçesindeki Kılıçdaroğlu’nun Çubuk’taki saldırıda hasar gören aracı dikkat çekti.