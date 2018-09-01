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Kılıçdaroğlu, Dünya Barış Günü'nü kutladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.09.2018 09:56 | Son Güncelleme

Kılıçdaroğlu, Dünya Barış Günü'nü kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya Barış Günü'nü kutladı.

Kılıçdaroğlu, gün dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Yaşar Kemal'in, "Dağlar, insanlar ve hatta ölüm bile yorulduysa, şimdi en güzel şiir, barıştır." sözünü hatırlatan Kemal Kılıçdaroğlu, "Muhaliflerin zindanlarda tutulduğu, çocuğunu arayan anaların şiddet gördüğü bu ülkede; umudu korumalıyız, barış türküleri söylemeye devam etmeliyiz. Dünya Barış Günü kutlu olsun." ifadesini kullandı.

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