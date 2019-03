Kılıçdaroğlu, Edirne'de kadınlara konuştu: Mücadele ederseniz sonuç alırsınız

Gurbet GÖKÇE- Ali Can ZERAY- Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, Edirne'de tekstil fabrikası çalışanı kadınlarla bir araya gelip, yemek yedi. Kadınlara karanfil dağıtan Kılıçdaroğlu, "Siz mücadele edeceksiniz, hak isteyeceksiniz. Eğer birlikte olup, birlikte mücadele ederseniz sonuç alırsınız. Sizler gerçekten seçme ve seçilme hakkını güçlendirmek istiyorsanız bütün kadınların bir araya gelip, ortak mücadele ettiği platformun içinde olmak zorundasınız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 'Dünya Kadınlar Günü'nde, Edirneli kadınlarla bir araya geldi. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda kadınlara seslenen Kılıçdaroğlu, bugün seçim sürecinde en anlamlı toplantıya katıldığını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Her halükarda kadın- erkek eşitliğini sağlamak; kadının, hayatın her alanında olmasını istemek, omuz omuza çalışmak dünyanın en güzel işlerinden biridir. Kırsal kökenliyim. Kırsalda kadının erkekten çok daha fazla çalıştığını biliyorum. Anadolu'nun her tarafında bunu görmek mümkün. Kente gelince kadın dört duvarın arasında kalıyor; çalışma ortamı, üretme ortamı bulamıyor. Dolayısıyla kadın- erkek eşitliği dediğimiz o eşitlik kalmıyor; ama bunu sağlamak erkeklerden çok sizin göreviniz. Siz mücadele edeceksiniz, siz hak isteyeceksiniz, birlikte mücadele edeceksiniz. Eğer birlikte olup, birlikte mücadele ederseniz sonuç alırsınız. Buradan özellikle geçen seçimlerde AK Parti'ye oy vermiş değerli kadın kardeşlerime de seslenmek isterim. Sizler gerçekten seçme ve seçilme hakkını güçlendirmek istiyorsanız, hayatın her alanında var olmak istiyorsanız bütün kadınların bir araya gelip, ortak mücadele ettiği bir platformun içinde olmak zorundasınız. Böyle olursa o zaman daha güçlü bir Türkiye'yi inşa etmiş olursunuz" diye konuştu.