Kılıçdaroğlu: “Ekonomi Değil Erdonomi Politikası Var”

Erdoğan’ın bağımsız bir Merkez Bankası’nın ve gerçekçi istatistik önemini anlaması gerektiğini anlatan Akşener, “Sayın Erdoğan; başta Merkez Bankası ve TÜİK başkanları olmak üzere, bürokratlara, oyuncağını beğenmeyen şımarık bir çocuk gibi davranman, ekonominin itibarını zedeliyor. Şeffaflık ve hesap verebilirlik, sağlıklı bir ekonomi politikasının ve etkin bir kamu anlayışının, olmazsa olmaz iki kriteridir. Gece yarısı, piyasalar kapandıktan sonra yaptığın atamalar, çifte kasa gibi kullandığın Varlık Fonu, herkesten kaçırmaya çalıştığın, Sayıştay raporları, bu iki kriteri zedeleyip, ülkemizi çok yüksek bir risk primi ödemeye mahkum ediyor. Attığın her yanlış adım, sürdürmekte inat ettiğin her yanlış tutum, bu ülkeyi daha da fakirleştiriyor. Türkiye bu fakirliği hak etmiyor. Bu keyfiyetten, bu şımarıklıktan bir an önce vazgeçmen gerekiyor. Türkiye’yi, iyice üçüncü dünya ülkelerine benzetecek, sermaye kontrolü gibi, şaibeli yollara başvurma, hatta başvurmayı aklının ucundan bile geçirme” diye konuştu.