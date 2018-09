Kılıçdaroğlu: Ekonomi tweet ve papazla batıyorsa her şey perişan demektir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomideki gelişmelere ilişkin, "Şimdi iş o kadar büyüdü ki dolara döndü. Suçlu kim? Papaz ve ABD'de Trump. 'Dış güçler memleketi bu hale getirdi' diye söylüyorlar. Eğer bu ülkenin ekonomisi devlet başkanının atacağı iki tweet ve bir papazla batıyorsa o ülkede zaten her şey perişan demektir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin 95'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara'daki Genel Merkez'de düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Kılıçdaroğlu, buradaki konuşmasında, CHP'nin Kurtuluş Savaşı'nı veren kadroların partisi olduğunu, hiçbir ayrım yapmadan bütün milleti kucakladığını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Tek adam rejiminin belirgin özelliği vardır. Tek adam rejiminde her şeyi bir kişi belirler. Tek adam her şeye hakim olduğu için kendisini hem devlet hem millet olarak tanıdır. Hiçbir mahkeme tek adamın eğilimini almadan karar veremez. Yargı bağımsızlığı tam olarak ortadan kalkar. Tek adam vatandaştan topladığı verginin bir kuruşunun bile hesabını vermez; ama bir şey yapacaksa onu da lütuf olarak sunar. Bu vatandaş kimliğinin yok edilmesi anlamına gelir. Tek adam rejiminde medya bir kişinin gözü, kulağı ve sesidir. Asla tek adam eleştirilemez. Sadece onun her dediği büyük puntolarla yazılır. Tek adam sıkıştığında, ülkeyi uçuruma sürüklediğinde bir düşman yaratarak, hedef olarak onu gösterir" diye konuştu.