Kılıçdaroğlu: “Ekonomide Bu Model Soygun Modeli”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “ekonomide bir ucunda faiz baronları, diğer ucunda dolar baronları olan bir tahterevalli modeli” uygulandığını söyleyerek, “Merkez Bankası’ndan yüzde 14 faiz oranıyla para alıyor bankalar, bunu Hazine’ye yüzde 22 faiz ile borç vererek, kazanç sağlıyorlar. Hiçbir şey yapmıyorlar. Alın teri bile dökmüyorsunuz. Bu model soygun modeli. 84 milyon bir avuç kişiye çalışır noktaya getiriliyor. İnsanlar yoksullaşılıyor” dedi.

Kılıçdaroğlu, bugün Ankara’da aralarında VOA Türkçe muhabirinin de bulunduğu yabancı medya kuruluşları temsilcileriyle yıl sonu değerlendirme buluşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “faiz sebeptir, enflasyon neticedir” yaklaşımıyla uyguladığı yeni ekonomik program (YEP) konusunda sert ifadelerle eleştirilerde bulundu.

Ocak ayında Merkez Bankası’nın yeniden faiz indirimi kararı alabileceğini kaydeden Kılıçdaroğlu, faiz indirimi kararı alınsa da piyasada faiz indirimi değil tam tersine özel bankalarca faiz artışı yapıldığını ifade etti. Erdoğan’ın aksine ortada YEP diye bir model olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Ekonomide tahterevalli var. Bir ucunda faiz baronları var, diğer ucunda dolar baronları var. Bunlar birbirlerine çok uzak kişiler değil. 84 milyon kaybediyor, bu iki taraf kazanıyor. Model diyorlarsa böyle bir model var. Çünkü ekonomiyi para politikasıyla yönetmeye kalkarsanız bu kaçınılmaz olarak gündeme gelir” yorumunda bulundu.

Kılıçdaroğlu, “Bundan birileri kazanıyor. Doları 18 lira yapıp aşağıya indirdiğinizde kim kazandı, birileri vurgun yaptı. Türkiye en büyük soygunu yaşadı aslında. Bu soygunun büyüklüğünü ve kimliğini ortaya koymak için o araştırma önergemiz var. Merkez Bankası’ndan yüzde 14 faiz oranıyla para alıyor bankalar, bunu Hazine’ye yüzde 22 faiz ile borç vererek, kazanç sağlıyorlar. Hiçbir şey yapmıyorlar. Alın teri bile dökmüyorsunuz. Bu model soygun modeli. 84 milyon bir avuç kişiye çalışır noktaya getiriliyor. İnsanlar yoksullaşılıyor. Kredi kartlarına uygulanan faizde düşüş oldu mu hayır, çiftçilere kredilerde faiz düştü mü, düşmedi. Erdoğan’ın bunlardan haberi var mı, ayrı bir dünyada yaşıyor. Ekonomi kitabını yazdı malum. Kitabının olmadığı ortaya çıkan bulgulardan anlaşılıyor. Ekonominin E’sini bilmiyor adam. Ekonomiye giriş kitabı vardı üniversite birinci sınıfta onu dahi bilmiyor” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin yaptığı açıklamaların aksine, 20 Aralık gecesinde piyasaya arka kapıdan kamu bankaları ve Merkez Bankası eliyle dolar satışı yapılarak müdahale edildiği görüşünü de yineledi. Kılıçdaroğlu, “Satışlar konusunda bizim verdiğimiz rakamlar doğrudur. 19,1 milyar dolar para sürdüler piyasaya. ‘Bu doğru değil’ diyorlarsa Meclis açılınca araştırma önergesi vereceğiz. Korkmamaları gerekir. Ama adım gibi biliyorum ki AK Parti bunu MHP’yle birlikte reddedecekler. Çünkü gerçeklerin kamuoyu tarafından bilinmesini istemiyorlar” açıklamasını yaptı.

“Yüzde 28 yeterli değil birinci olacağız”

İktidar cephesinde döviz kurunda düşüş sağlanmasıyla yeniden moral üstünlüğünü ele geçirdiği görüşüne ilişkin soru üzerine Kılıçdaroğlu, “O zaman sandığı getirsinler” ifadesiyle erken çağrısını yineledi. Kılıçdaroğlu, gençler konusundaki soruya yanıtında “Sandığa gidip oy kullandıklarında, dünya siyaset tarihine güzel bir iz bırakacaklar. Sandığa gidip ilk kez oy kullanacak gençlerle ilgili bir ankette yüzde 42’yle açık ara öndeyiz. Bizi iktidara taşıyacak olan asıl onlar” iddiasında bulundu.

Kamuoyu anketlerinde son durumu değerlendiren Kılıçdaroğlu, “CHP şöyle sıçradı çok büyüdü diyemem. Gayet istikrarlı şekilde sürekli yukarı doğru gidiyor. Yüzde 28 küsurlarda. Sağlıklı, tutarlı bir artış var ve bu bizi mutlu ediyor. Yeterli mi? Yeterli değil. Göreceksiniz önümüzdeki süreçte AK Parti’yi geçeceğiz, birinci parti olacağız. Bu kararlılık işidir, toplumu ikna işidir, topluma güven verme işidir, kanaat önderleriyle oturup konuşma işidir. Çözme konusunda kararlılığımızı topluma gösteriyoruz. Düne kadar bize mesafeli kesimler bizi dinliyorlar, belirli zaman içerisinde bize katılıyorlar” görüşünü aktardı.

CHP’li belediyelere operasyonlar için uyarı yaptı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu aleyhine terör örtüğü bağlantılı kişileri personel olarak çalıştırdığı iddiasıyla İçişleri Bakanlığı’nın soruşturma başlatmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu, sert sözlerle durumu eleştirdi.

Kılıçdaroğlu, CHP’li belediyelere yönelik polis baskınlarında neler yapılacağına dair önlemleri güncelleme ihtiyacı duyduklarını açıklaması da dikkat çekti. Bu noktada Kılıçdaroğlu’nun geçmişte Türkiye’de bazı yargılama süreçlerinde gündeme taşındığı üzere sahte belge üretilmesi kaygısı taşıdığı gözlendi. Kılıçdaroğlu, “Bilgisayarları alıyorlarsa imajını alacaksınız, hangi belgeleri alıyorlarsa bunun tutanağını tutacaksınız. Bizim korkumuz yok. Müfettiş de gelir, polis de gelir… Bu işi yapan insanlar önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki yolsuzlukları saptayan müfettiş raporlarına el koydular. Bu raporları İçişleri Bakanlığı ne yaptı? Bahçeli’ye de sormak lazım. Ne oldu o raporlar? Yolsuzlukları kapatmak için belediyenin elindeki evrakları aldılar. Şimdi dönmüşler ‘Teröristler çalışıyor’ diyorlar. Akıldışı şeyler bunlar” dedi.

Bahçeli ve Soylu’ya tepki gösterdi

Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin İBB Başkanı İmamoğlu’nu suçlamasına “Öyle anlaşılıyor ki devlet yönetimiyle de bir bağı kalmamış” tepkisini gösterdi. Eğer Bahçeli’nin öne sürdüğü gibi yanlışlık varsa, terör örgütü bağlantılı birileri varsa bu konuda adli sicil belgeleri hazırlayan savcılıkları suçlayabileceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Akıldışı şeyler bunlar. Bu hamleler bizim için iyi, teşekkür ediyoruz kendilerine. Bu milletin bir vicdanı var. Vatandaş devlet böyle yönetilir mi diye sormayacak mı? İstanbul’da benzeri yapıldı, YSK’yı araya koydular, yeniden seçim oldu. E ne oldu? 13 binlik fark 800 bine çıktı. Benzer tablo olacaktır. Adli sicili veren savcılık, varsa sorun git orayla uğraş” diye ekledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendisi aleyhine suç duyurusuna karşı Kılıçdaroğlu, CHP yöneticileri ve belediye başkanlarıyla ilgili telefon dinlemesi yapıldığı yönündeki açıklamalarını da yineledi. Soylu’nun iddiaları “iftira” olarak nitelendirmesine karşın Kılıçdaroğlu, “Biz telefonlarımızın dinlendiğini biliyoruz. Özel masaların da kurulduğunu biliyoruz. Özel masayla ne dediğimizi Soylu gayet iyi anlar. Neyin ne olduğunu biliyoruz. Herhangi bir korkumuz, çekincemiz yok. Yargıya taşıyarak bizi acaba geri adım atarlar mı, benzer sert söylemlerden kaçınırlar mı diye arayış içinde olabilir. Bizim kitabımızda asla geri adım atmak yoktur, sonuna kadar götürürüz. Bize gözdağı vermek istiyorlar ama onlar bize gözdağı veremezler.Kirli insanlar artık toplum tarafından görülmektedir. Ağızlarıyla kuş da tutsalar topluma değil bir kişiye hizmet ederler” tepkisini gösterdi.

Kılıçdaroğlu, ayrıca HDP’li Selahattin Demirtaş ile in insanı Osman Kavala’nın halen tutuklu kalmasıyla ilgili yargı mekanizması içinde de talimat ile hareket edildiği görüşünü ifade etti.

Geçtiğimiz aylardan itibaren bürokratlara talimat ile yasa, mevzuat dışı işlere imza atmama uyarısı yaptığını anımsatan Kılıçdaroğlu, “Bürokraside çözülme değil de diriliş var” diyerek bürokratlara şimdi imza atmadıklarında gelecekte iktidar değişiminde daha iyi görevlere getirilebilme vaadinde bulundu.

Muhalefet liderleri ne zaman birlikte açıklama yapacak?

Muhalefet cephesinde altı siyasi parti arasında Cumhurbaşkanlığı adaylığı üzerine herhangi bir görüşme yapılmadığı vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda bir uzlaşma metni çıktı. Ekonomi konusunda çalışma sürüyor, bu da bizim için önemli. Altı siyasi parti genel başkanı tarafından belirli bir fotoğraf verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Seçim açıklandıktan sonra o fotoğraf gündeme gelebilir” açıklaması yaptı. Kılıçdaroğlu, güçlendirilmiş parlamenter sistem için hukukçu genel başkan yardımcılarınca hazırlanmış 23 sayfalık uzlaşma metni üzerinde genel başkanlarca değerlendirme yapılmaya devam edildiğini kaydetti. Ancak bu değerlendirme yapıldığında eğer uzlaşıldıysa da yine altı siyasi parti genel başkanlarınca ortak açıklama yapılabileceğini sözlerine ekledi.

“Salgında sürü bağışıklığına geçildi”

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Covid-19 ile mücadele sürecinin yanlış yürütüldüğünü belirterek, "Bilimin devredışı bırakıldığı yerde sağlıklı biçimde mücadele edemezsiniz. Turkovac’la ilgili sonuçları bilim insanları istiyor ama henüz verilmedi. Bu verilmezse insanlar o aşıya güvenmezler. Sağlık Bakanlığı bütün bu süreci iyi yönetemedi. Sürü bağışıklığı sistemine geçtik aslında. İşin Türkçesi o. Aşıları olup, öyle devam edip gidiyoruz" dedi.

“Suriyelileri iki yıl içinde göndereceğiz”

Uluslararası insan hakları örgütleri açısından CHP başta olmak üzere muhalefet temsilcilerince Türkiye’deki Suriyelileri yeniden Suriye’ye gönderme yönünde açıklamalar yapılması gündemde. CHP Lideri Kılıçdaroğlu ise, Suriyeliler konusunda söylem değişikliği olmayacağı sinyalini verdi.

Kılıçdaroğlu, “Suriyeliler konusunda iktidar olduğumuzda ki olacağız buna yüzde 100 inanıyoruz. Suriye ile barışacağız süratli bir şekilde, Mısır ile, Libya ile barışacağız. Suriyelileri de iki yıl içerisinde kendi ülkelerine göndereceğiz, kendi iradeleriyle oraya gidecekler, onların da mal ve can güvenliğini de sağlayacağız. İstanbul’da bir grup Suriyeli’yle de konuştuk. İki yıl içerisinde bizi nasıl göndereceksiniz diye, onlara anlattım onlar da mutlu oldular. Milyonlarca kişi asgari ücret altında köle düzeninde çalışıyorlar. Yollarını, okullarını yapacağız. Bu konuda AB fonları var. Orada daha önce zaten Gaziantepli iş insanlarının fabrikaları vardı onlar yeniden çalışacak. Ortadoğu Barış Teşkilatı kısa adıyla OBİT kurma planımız da var” diye anlattı.

Son olarak uluslararası politika gündemindeki Rusya ve Ukrayna arasında tırmanıştaki askeri krizi sorduğumuz Kılıçdaroğlu, “Rusya’nın da NATO’nun yaptığı yığını da izliyoruz. Türkiye’nin satmış olduğu silahları da Rusya’nın endişeyle izlediğini de görüyoruz. Ben sıcak çatışma çıkacağına inanmıyoruz. Sıcak çatışmanın toplumlara maliyeti ağır olur. Zaman zaman sert demeçler olabilir. Umarız bir sorun çıkmaz. Çıkacak olan bir çatışma Türkiye’nin zararına olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

