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Kılıçdaroğlu: Eli kanlı terör örgütü PKK, alçak yüzünü bir kez daha gösterdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.09.2019 23:16 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, PKK'lı teröristlerin Diyarbakır'da gerçekleştirdiği hain saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, ''Eli kanlı terör örgütü PKK, alçak yüzünü bir kez daha gösterdi'' dedi.

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, PKK'lı teröristlerin Diyarbakır'da gerçekleştirdiği hain saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, ''Eli kanlı terör örgütü PKK, alçak yüzünü bir kez daha gösterdi'' dedi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da PKK'lı teröristler tarafından gerçekleştirilen EYP'li saldırıda 4 kişinin şehit olması, 13 kişinin de yaralanmasıyla ilgili sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Eli kanlı terör örgütü PKK, alçak yüzünü bir kez daha gösterdi… Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, masum vatandaşlarımıza yönelik düzenlenen alçakça saldırıda şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.''

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