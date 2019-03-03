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Kılıçdaroğlu, Elmadağ’da vatandaşlarla buluştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.03.2019 17:15 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Seçildiğiniz tarihten itibaren ’şu mahalle bana oy verdi şu mahalle oy vermedi’ diye ayırmayacaksınız” dedi.Kılıçdaroğlu, partisinin Elmadağ Seçim Bürosu’nun açılışında konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Seçildiğiniz tarihten itibaren ’şu mahalle bana oy verdi şu mahalle oy vermedi’ diye ayırmayacaksınız” dedi.
Kılıçdaroğlu, partisinin Elmadağ Seçim Bürosu’nun açılışında konuştu. Kılıçdaroğlu, vatandaşlar arasında ayrım yapmak istemediklerini belirterek, “Vatandaşın siyasi görüşleri, inançları, kimlikleri farklı olabilir, ama hepimiz mübarek bayrağımız altında yaşıyoruz. Bayrak, şehit deyince akan sular durur. Vatanı vatan yapan budur, beraber, birlikte olmaktır” ifadelerini kullandı.
Belediye başkan adaylarına yönelik de Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:
“Seçildiğin tarihten itibaren ’şu mahalle bana oy verdi şu mahalle oy vermedi’ diye ayırmayacaksınız. Oy versin vermesin beldeyi kucaklayacaksın. Artık beldenin belediye başkanısın. Asgari ücretle çalışan işçilerin aylığını 2 bin 200 lira yapacağım. İsraf haramdır, öyle biliriz. Belediyeler yaptığı her harcamayı tasarruf içinde yapacak.”

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