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Kılıçdaroğlu: En çok isyan etmesi gereken kurum sendikalardır (2) 

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.12.2018 12:55 | Son Güncelleme

  "GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR.

"GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR. UMARIM GÜZEL ŞEYLER OLUR"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Barolar Birliği Litai Konukevi'nde düzenlenen 'İnsan Haklarında Eşitlik ve Adalet Çalıştayı'nda konuştu. Konuşma sonrasında çıkışta İYİ Parti ile ittifak sürecinde gelinen son noktaya ilişkin de kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Görüşmeler devam ediyor. Umarım güzel şeyler olur. Türkiye bu ittifak görüşmelerini başarıyla sonuçlandırır benimde en büyük arzularımdan birisi bu" dedi.

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA, (DHA)

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