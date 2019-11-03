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Kılıçdaroğlu, engelli ressam Muhammed Yalçın ile buluştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.11.2019 14:09 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, engelli ressam Muhammed Yalçın ile bir araya geldi.Kılıçdaroğlu, makam odasındaki tablolardan birinin sahibi olan engelli ressam Muhammed Yalçın ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, engelli ressam Muhammed Yalçın ile buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, engelli ressam Muhammed Yalçın ile bir araya geldi.
Kılıçdaroğlu, makam odasındaki tablolardan birinin sahibi olan engelli ressam Muhammed Yalçın ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu ve Yalçın’ın görüşmesi CHP Genel Merkezi tarafından paylaşıldı. Ressam Muhammed Yalçın, son çalışmalarından birini de CHP liderine hediye etti. Yalçın ile bir süre sohbet eden Kılıçdaroğlu, Yalçın’ın bundan sonra yapmak istediği çalışmalara destek vereceklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu, engelli ressam Muhammed Yalçın ile buluştu

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