Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu ile bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, tahliyesinin ardından bir araya geldi.
Enis Berberoğlu tahliyesinin ardından, eşi Oya Berberoğlu, kızı Zeynep Dilara Berberoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve beraberindeki CHP'lilerle Maltepe'deki çay bahçesinden Florya'daki Çınar Otel'e geldi.
Berberoğlu burada beraberindeki heyetle bir süre sohbet etti.
Daha sonra otele CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Berberoğlu, Kılıçdaroğlu'nu otelin kapısında eşi Oya Berberoğlu'yla birlikte karşıladı.
Kılıçdaroğlu'nun Berberoğlu'nu kucaklayarak, "geçmiş olsun" dileğinde bulunmasının ardından ikili özel görüşmek üzere otele geçti.
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