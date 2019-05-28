HABER

Kılıçdaroğlu: Erdoğan belediye başkanı mı olacak?

28.05.2019 18:15 | Son Güncelleme

Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da tekrarlanacak Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine müdahil olmasını eleştirdi.

Kılıçdaroğlu: Erdoğan belediye başkanı mı olacak?

CHP Başkanı gazetecilere karşı şiddete de tepki gösterdi.Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında İstanbul'da 23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi.

Kılıçdaroğlu, tarafsız olması gereken Cumhurbaşkanı'nın bu şekilde davranmadığını ve seçime müdahil bir tavır sergilediğini belirterek "Bir tarafta belediye başkanlarının fotoğrafı var bir tarafta Erdoğan'ın fotoğrafı var. Erdoğan belediye başkanı mı olacak!" dedi. CHP Genel Başkanı, AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılına atıfta bulunarak, "Erdoğan 2002'de AK Parti'nin Genel Başkanlığı'na seçilemiyordu, Anayasa'nın değişmesi gerekiyordu. AK Parti birinci oldu, birinci olan partinin genel başkanı parlamentoya gelemiyordu. Bu da yanlış... Aynı Erdoğan'a bakın şimdi 17 yıl sonra. Yazlık sarayı var, kışlık sarayı var, 1100 odalı. Bir yere giderken bir orduyla gidiyor. Yüzlerce araba. Savaşa mı gidiyoruz, hayır efendim İstanbul'a geliyor. AK Partili kardeşlerime sesleniyorum, siz bunu doğru buluyor musunuz?" diye konuştu. Kılıçdaroğlu "Erdoğan'ın bir kibir abidesine dönüştüğü" eleştirisinde bulundu.

Gazetecilere saldırılara tepki

Kılıçdaroğlu, grup toplantısında ayrıca son iki haftada aralarında Sabahattin Önkibar ve Yavuz Selim Demirağ'ın da bulunduğu beş gazetecinin saldırıya uğramasına ilişkin konuştu.

Saldırganların yakalandıktan sonra serbest bırakılmasını eleştiren Kılıçdaroğlu, "Saldırganların hapse girmesi için gazetecilerin öldürülmesi mi gerekiyor? Bir tweet attı diye 5-6 ay içeride kalan var. Ama gazeteci yazdı diye saldırıya uğrayacak, raporlar alacak, saldırganlar yakalanacak, serbest bırakılacak. Bir de eline sertifika verin. 'Adam dövmede ustadır ve bu ustanın arkasında iktidar partisinin destekçileri vardır' diye bir de sertifika verin" dedi.

Cumartesi günü Önkibar'a saldıran dört şüpheli yakalanmış, ancak Pazartesi günü adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

Yeniçağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ 11 Mayıs'ta sopalı saldırıya uğramış ve gözaltına alınan altı şüpheli 13 Mayıs'ta serbest bırakılmıştı.

Adana'da bir yerel gazete çalışanı Hakan Denizli de 24 Mayıs'ta evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanmıştı. Ameliyat geçiren Denizli'nin saldırganları halen bulunamadı.

Antalya'da bir yerel gazetede faaliyet gösteren gazeteci İdris Özyol da geçtiğimiz 15 Mayıs'ta bir grup saldırgan tarafından darp edilmişti. Özyol'a saldıran üç kişi 17 Mayıs'ta yakalanmıştı.

Yine Antalya'da saldırıya uğrayan bir diğer gazeteci de Ergin Çevik oldu. Çevik, 21 Mayıs'da üç kişinin yumruklu saldırısına uğramıştı.

DW/ÇÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERÇözümü mısır unuymuş!Çözümü mısır unuymuş!
28 Mayıs Amerikan Basınından Özetler28 Mayıs Amerikan Basınından Özetler
ABD'de Hortum Kabusu BitmiyorABD'de Hortum Kabusu Bitmiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kayıp Ecrin'le ilgili yeni gelişme!

Kayıp Ecrin'le ilgili yeni gelişme!

Özlem Yıldız'a 10 yaş küçük sevgili!

Özlem Yıldız'a 10 yaş küçük sevgili!

Ünlü şarkıcı emekli oldu; maaşını açıkladı

Ünlü şarkıcı emekli oldu; maaşını açıkladı

Binali Yıldırım'dan 'Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın' açıklaması

Binali Yıldırım'dan 'Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Pençe operasyonu' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Pençe operasyonu' mesajı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Naif Meral öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Naif Meral öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trump, Twitter'dan ateş püskürdü: İran savaşmak istiyorsa...

Trump, Twitter'dan ateş püskürdü: İran savaşmak istiyorsa...

ABD'den skandal hamle! Önce kınama sonrasında tehdit!

ABD'den skandal hamle! Önce kınama sonrasında tehdit!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Japonya'da ilkokul öğrencilerine bıçaklı saldırı! Ölüm ve çok sayıda yaralı var

Japonya'da ilkokul öğrencilerine bıçaklı saldırı!

Mahmud Abbas çok sert çıktı: Cehenneme kadar yolu var

Mahmud Abbas çok sert çıktı: Cehenneme kadar yolu var

İsrail Suriye'yi vurdu

İsrail, Suriye'yi vurdu

Avusturya'da Kurz liderliğindeki hükümet düştü

Mecliste güven oyu alamadı, hükümet düştü

Cezaevinde kanlı isyan: En az 15 ölü

Cezaevinde kanlı isyan: En az 15 ölü

Peru'da şaşırtan görüntü! Daha önce de olmuştu

Büyük depremin habercisi mi? Kıyıya vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.