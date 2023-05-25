Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın sözlerine dakikalar sonra yanıt verdi! "Sadece görüştüğünü söylemiyorum"

Seçimler için kritik günlere girilirken her dakika yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dün Cumhurbaşkanı adayları TRT'deki propaganda konuşmalarını yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün iş dünyasıyla bir araya geldiği toplantıda Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

KILIÇDAROĞLU'NUN TRT'DEKİ KONUŞMASI

Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu TRT'de yaptığı konuşmada, "Sevgili halkım, Erdoğan benim karşıma çıkmaya cesaret edemez. Çünkü o da çok iyi biliyor ki PKK'yla masaya oturan, gizli saklı müzakereler yürüten kendisidir. Kahraman ordumuza kumpas kuranlara yol veren kendisidir. Bir milletin namusu olan ordunun, kozmik odasını teröristlere açan kendisidir. 10 milyon düzensiz göçmeni bile isteye vatanımıza sokan kendisidir. Yabancılara el altından konut karşılığı vatandaşlık satan kendisidir. Milletin öz evladını mülteciye çeviren, bırak ev araba almayı kira bile ödeyemeyecek duruma düşüren kendisidir. O biliyor da maalesef TRT de bu gerçekleri size göstermiyor. Bu konuşmayı TRT istediği için değil, kanunen mecbur oldukları için yayınlıyorlar. Benim güzel halkım, görün, tanıyın. Bu vatanı ve bu milleti kimin sevdiğini bilin." ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ: İSPATLAYAMAZSAN NAMERTSİN

Güçlü Sanayi ve Güçlü Türkiye İstanbul Buluşması’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sayın Kılıçdaroğlu TRT’deki açıklamasında bizim terör örgütleriyle görüşmeler yaptığımızdan bahsediyor. Sayın Kılıçdaroğlu, bunu ispatlayamazsan namertsin. Bizim terör örgütleriyle, temsilcileriyle herhangi bir yerde, herhangi bir görüşme yaptığımızı ispatlamak hukukun dili itibariyle, müddei iddiasını ispatla mükelleftir. İspatlayamazsan tekrar ediyorum, namertsin" dedi.

Sadece görüştüğünü söylemiyorum Erdoğan, sen teröristlerin hamisisin! Madem kanıt istiyorsun, meydan okuyorum sana. Kendi televizyonun TRT’de, bu akşam, yarın ya da Cumartesi günü çık karşıma. Senin teröristlerle işbirliği yapan bir namert olduğunu herkese ispat edeceğim! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 25, 2023

DAKİKALAR SONRA PAYLAŞTI

Erdoğan'ın sözlerinin ardından sosyal medyadan bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Sadece görüştüğünü söylemiyorum Erdoğan, sen teröristlerin hamisisin! Madem kanıt istiyorsun, meydan okuyorum sana. Kendi televizyonun TRT’de, bu akşam, yarın ya da Cumartesi günü çık karşıma. Senin teröristlerle işbirliği yapan bir namert olduğunu herkese ispat edeceğim!" ifadelerine yer verdi.



