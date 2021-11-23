Kılıçdaroğlu Erdoğan'a Yüklendi: ¨Efelik Yapma¨

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Mutfaklarda yangın var” derken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın faiz indirimi ve döviz artışını ekonomik kurtuluş savaşı olarak savunmasına “Efelik yapma, bu millet senin ne mal olduğunu gayet iyi öğrendi” tepkisini gösterdi.

Kılıçdaroğlu, TBMM’de parti grup toplantısında “Sen artık bu saatten sonra Türkiye Cumhuriyeti devletinin temel bir milli güvenlik sorunusun” diye hedef aldığı AKP Lideri Erdoğan’ın mevcut ekonomik tablodan sorumlu kişi olduğunu yineledi.

Erdoğan’ın kabine açıklaması sonrasında dünkü sözlerine karşı Kılıçdaroğlu, “Vallahi seni dolarla terbiye ettiler. Öyle bir ettiler ki sabah yattın dolar, akşam yattın dolar. Mezara mı götüreceksin o doları? Dolarla kimi terbiye ettiler? Bunlardan eski birisi, ayda 10 bin doları cebine indirirken dolar baronları tarafından terbiye ediliyor. Sen dolarla vatandaşlık satıyorsun, seni dolarla terbiye etmişler. Türk lirası milli paramızken dolarla ihale yaptılar. Bunları öyle bir terbiye ettiler ki, Türk lirasını unuttular. Dolar ile Euro ile borçlandılar. Dolar yüzünden tank-palet fabrikasını peşkeş çektiler. Bankalardaki mevduat tutarından yüzde 58’i dolar. Öyle bir terbiye ettiler ki bunları, bir tarafta baronlar diğer tarafta tefeciler oturuyor. Kazananlar hep aynı. Kaybedenler 83 milyon. Adam terbiye edilmiş farkında değil. Bütün bu rezillikler yaşanırken saray sosyetesi lideri Erdoğan, ‘Bu ekonomik Kurtuluş Savaşı'ndan milletimizi zaferle çıkaracağız’ diyor. Ne oldu ki Milli Kurtuluş Savaşı vermeye başladın? Bu ülkeyi başkası mı yönetiyordu, 20 yıldır neredeydin? Geçiniz bunları. Millete gaz vermeyi de bırak otur adam gibi görevini yap. Sana söyledim, ders verdim dersini çalış. Ne yapacağını söyledim sana. Dolarla ihale alanların başına çok şey gelecek. Bu milletin hakkını soracağım'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ¨Mandacı iktisatçıların reçetelerine itibar etmiyoruz¨ sözüne de dikkat çeken Kılıçdaroğlu, ¨Allah aşkına söylediği sözün anlamını biliyor mu? Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerini bıraktın Londra mahkemelerini seçtin. Neden? Çünkü dolarla ihale alanlar yarın iktidar değişirse başına bir iş gelmesin diye. O dolarla ihale alanların başına çok şey gelecek. Milletin hayrına ne geliyorsa gelecek. Bu milletin hakkını ve hukukunu savunacağım. Garanti veriyorsun dolarla bu mandacılık değil mi? Tank Palet Fabrikasını kalktın Katar ordusuna verdin, bu mandacılık değil mi? Sen mandacılığa karşı mücadele ediyorsan, birileri sana ‘aptal olma’ dediğinde mektubu alıp yüzüne çarpacaktın. Şimdi efelik yapıyor. Bu millet yutmaz. Sen korkma bu millet senin ne mal olduğunu gayet iyi öğrendi. Sen artık bu saatten sonra Türkiye Cumhuriyeti devletinin temel bir milli güvenlik sorunusun¨ diye konuştu.

Gıda fiyatlarındaki artış nedeniyle karaborsa ihtimaline önlem istedi

“Türkiye’nin ciddi sorunları var ekonomide. Saray'ı ve dolarla ticaret yapanları ayrı bir yere koyuyorum, hangi eve giderseniz gidiniz mutfaklarda yangın var” diyen Kılıçdaroğlu, fiyat artışında iktidarca hedef gösterilmekte olan hal esnafı gibi kesimlerle görüştüğünü ve olayın tümüyle ithal hammaddeler kaynaklı olduğunu anlattı.

Gıda fiyatlarındaki artışta döviz kuru artışı etkisini vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Tarımsal üretim çok pahalı. Gübre, ilaç, tohum, fide, sera malzemeleri pahalı ve çiftçi dolarla belirlenen bu fiyatlarla almak zorunda. İkincisi bütün Avrupa Birliği ülkelerinde çiftçiler desteklenir ama biz de tarım kanunu var uygulanmıyor. Çoğu zaman var olan destekleri de toprak sahibine veriyorlar” ifadelerini kullandı.

Hal esnafı tarafından çiftçiler ile tüketiciler arasında köprü oldukları için suçlanmaya tepki gösterildiğini anlatan Kılıçdaroğlu, marketlerde de saat başı etiketlerde değişikliğe gidildiğini belirterek, “Her gün zam geliyor. Öyle bir noktaya geldi ki Türkiye insanlar satış yaparken zarar ediyor. Çünkü yarım saat sonra fiyat değişecek aldığı fiyata kar koyamayacak. Diyorlar ki üretici elindeki malı satmaktan tedirgin. Bu tedirginlik felaket bir şey. Satışı yapanlar fiyat artışından sorumlu değildir. Eğer konuyu maliyet ve üretim ekseninde düşünemezseniz zaten fiyat artışı zorunlu olarak gelir” diye aktardı.

İktidarca mutlaka üreticiyi koruyacak önlemler alınması gerektiğini anlatan Kılıçdaroğlu, esnaftan aldığı bilgilere göre fiyatlarda baskıyla düşüş sağlanamayacağını belirterek, üretimden itibaren yapılacak tedarik zinciriyle karaborsa oluşmasını engellemek gerektiği görüşlerini paylaştı.

Kılıçdaroğlu, “Üre gübresinin tonu 8 bin 960 liraya çıkmış. Şimdi daha da arttı. Geçen yıl aynı ayda 2 bin 519 liraydı. Artış yüzde 256. Peki bu çiftçi ne yapacak? Siz kalkıyorsunuz çiftçiyi, marketçiyi, halciyi suçluyorsunuz. Dolar tırmandıkça bunlar artıyor adamlar ne yapsın? Fiyat mecburen artacak. Baskıyla, terörle mi fiyatı düşüreceksin? Hal esnafını terörist mi ilan edeceksin? Önce dönüp kendine bak. Türk lirasını eriten kim? Sorumluluktan kaçıp sorumluluğu vatandaşa yüklemeye çalışıyorlar” diye konuştu.

CHP Lideri altı maddelik öneri paketini anımsattı

Karnabaharda yüzde 124, patateste yüzde 70 artış olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, Türkiye’de halkın ciddi şekilde yoksullaştığını vurguladı.

Gündemdeki asgari ücrete ilişkin müzakere süreci içinse Kılıçdaroğlu, “Yoksulluk sınırı 10 bin 335 lira. Asgari ücret komisyonunu toplayın bu insanlar geçinemiyor dedik ama yapmadılar. Yapacağız dediler yılbaşını bekliyorlar, zaman kazanmaya çalışıyorlar” yorumunda bulundu.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 20 Kasım’da kamuoyuna duyurduğu altı maddelik öneri paketini de gündeme taşıyarak, “Bu düzeni beraber değiştireceğiz. Çiftçinin su ve elektrik borçlarını sil kardeşim. Öyle büyük paralar değil bunlar. Bankalarda, tarım kredi kooperatiflerindeki kredilerin faizlerini sil, anaparayı 6 ay ertele dedik. Tarımsal üretimde kullanılan mazotta 6 ay KDV alma dedik. Tüketicinin nefes alması için de 6 ay boyunca KDV'yi sıfırlayacağım de. Vatandaş bari ucuza alabilsin. Bizim belediyelerimiz kooperatiflerle işbirliği yapıyorlar. Büyük çoğunluğu kadın kooperatifleri. Yetersiz olduğunu biliyorum bütün belediyelerin aynı şekilde davranmasını isterim. Benim ayrıca marketlere de bir çağrım oldu: 10 temel ürün var bunlara zam yapmayın. Zarar edeceksiniz biliyorum ama bunu telafi edeceğiz. Bu ülkenin barışı ve huzuru için bu gereklidir” dedi.

