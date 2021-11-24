Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ın hedefi Türkiye'yi fakirleştirmek

"Sandığı getir kardeşim" diyen Kılıçdaroğlu "Erken seçim talebi, milletin talebidir" diye konuştu.Döviz kurundaki artış üzerine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yürütme Kurulu olağanüstü toplandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlutoplantı sonrasında yaptığı açıklamada, "Erdoğan ve şürekasının tek bir hedefi vardır, Türkiye'yi fakirleştirmek, insanımızı fakirleştirmek" dedi.

"Lira ne kadar erirse, ne kadar pul haline gelirse Erdoğan o kadar memnun oluyor. Çünkü dolarcılara, dolar baronlarına hizmet ediyor bu kişi" diyen Kılıçdaroğlu, "Çünkü cebinde doları olan, bankada doları olan köşeyi dönüyor" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "Bir günde yüzde 20, 25 kâr. Terini bile silmeden elini bile yıkamadan elde ettiriyor. Kime hizmet ettiği belli. Dolar baronlarına hizmet edenler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına hizmet edemezler. Türk Lirası'nın değerini koruyamayan kişiye milliyetçidir denemez zaten. Bunlar gayrimillidir" diye konuştu.

"Türkiye'yi bu zor tablodan çekip çıkaracağız. Kimsenin endişesi olmasın" söyleminde bulunan Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın Türkiye düzelir mi diye. Evet, Türkiye düzelir. Potansiyeli vardır. Türkiye'yi krizden çıkaracak en yetkin kadrolar CHP çatısı altındadır" ifadelerini kullandı.

"Sandığı getir kardeşim"

"Nasıl aşacağız bunu? Demokratik yollarla. Milletin iradesiyle" diyen Kılıçdaroğlu, "Erdoğan şahsım hükümetine ve onun şürekasına sesleniyorum. Milletten niye korkuyorsun kardeşim? Demokrasiden niye korkuyorsun? Sandıktan niye korkuyorsun?" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Sandığı getir kardeşim. Demokrasilerde milletten kaçılmaz. Yangın varsa sandığı getireceksin. Milletin iradesinden kaçılır mı?" ifadelerini kullandı.

"Seni ve şürekanı seçime zorlamak için elimden ne geliyorsa tüyü bitmemiş yetim için, işsizler için ne gerekiyorsa hepsi için yapacağım" diyen Kılıçdaroğlu, "Erken seçim talebi sadece benim, bizim partimizin talebi değildir. Erken seçim talebi, milletin talebidir" diye konuştu.

"Güvensizliğin kaynağı şahsım hükümeti"

CHP lideri Kılıçdaroğlu konuşmasında, "Öyle bir noktaya taşıdılar ki bir taraftan mutfaklarda yangın var öte taraftan piyasalarda büyük bir güvensizlik var. Güvensizliğin kaynağı ne? Şahsım hükümeti, sarayda oturan zat. Her konuşmasıyla ekonomiyi allak bullak ediyor" dedi.

Türkiye'de devlet aklının kalmadığını da söyleyen Kılıçdaroğlu, "Şahsım hükümetinin tek aklı var, başka kimsenin aklı yok bu ülkede" diye konuştu.

"Devleti bir kişi teslim almış durumda. Bu tablo kaldırılacak bir tablo değildir" diyen Kılıçdaroğlu "Hiç sağa sola bakmaya gerek yok. Sorumlu bellidir. Her şeyin sorumlusu benim, diyen kişidir. Erdoğan'dır" ifadelerini kullandı.

DW / EC,ET

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