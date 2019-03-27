Kılıçdaroğlu, Esenyurt'ta halka seslendi

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizi ayrıştırmak, bizi bölmek istiyorlar. Her türlü iftirayı atıyorlar. Ne derlerse desinler bunlara inanmayın. Çünkü söyleyecek sözleri yok. Ne diyecekler? 'Memlekette işsizliği bitirdik' deseler, o yok. 'Esnaf durumundan memnun' deseler, o da yok. 'İşsizlik, yoksulluk yok' deseler, yoksulluk, perişanlık da var." dedi.

Kılıçdaroğlu, Esenyurt Fevzi Çakmak Caddesi'nde halka seslendi.

Türkiye'de her evde huzur, her evde bereket olmasını istediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Esenyurt'u biliyorum, nüfusunun ne kadar güçlü olduğunu biliyorum ama Esenyurt'ta işsizliği de biliyorum, çocukların yatağa aç girdiğini de biliyorum, çocuğuna harçlık veremeyen babayı da, çocuğunu aç yatıran anneyi de biliyorum, işsiz babaları da biliyorum. Bütün bunları beraber çözeceğiz, birlikte mücadele edeceğiz. Bizim mücadelemiz hak mücadelesi, insanların mutluluğu mücadelesidir." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, hiç kimseyi kimliğinden, inancından, yaşam tarzından ötürü ayırmadıklarını belirterek, şöyle devam etti: