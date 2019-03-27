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Kılıçdaroğlu, Esenyurt'ta halka seslendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 14:46 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "Bizi ayrıştırmak, bizi bölmek istiyorlar. Her türlü iftirayı atıyorlar. Ne derlerse desinler bunlara inanmayın. Çünkü söyleyecek sözleri yok. Ne diyecekler? 'Memlekette işsizliği bitirdik' deseler, o yok. 'Esnaf durumundan memnun' deseler, o da yok. 'İşsizlik, yoksulluk yok' deseler, yoksulluk, perişanlık da var" - "Tuttular şimdi kendilerine oy vermeyen herkesi terörist olarak suçlamaya başladılar. 'Hal esnafı terörist, pazarcı terörist, şu partiye oy veren terörist, bu partiye oy veren terörist.' Hiçbir günahı, kusuru yok, bu kadar işsiz var, onda da bir kusuru yok. 17 yıldır sen yönetiyorsun. 17 yılda da milleti soğan kuyruğuna soktun"

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizi ayrıştırmak, bizi bölmek istiyorlar. Her türlü iftirayı atıyorlar. Ne derlerse desinler bunlara inanmayın. Çünkü söyleyecek sözleri yok. Ne diyecekler? 'Memlekette işsizliği bitirdik' deseler, o yok. 'Esnaf durumundan memnun' deseler, o da yok. 'İşsizlik, yoksulluk yok' deseler, yoksulluk, perişanlık da var." dedi.

Kılıçdaroğlu, Esenyurt Fevzi Çakmak Caddesi'nde halka seslendi.

Türkiye'de her evde huzur, her evde bereket olmasını istediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Esenyurt'u biliyorum, nüfusunun ne kadar güçlü olduğunu biliyorum ama Esenyurt'ta işsizliği de biliyorum, çocukların yatağa aç girdiğini de biliyorum, çocuğuna harçlık veremeyen babayı da, çocuğunu aç yatıran anneyi de biliyorum, işsiz babaları da biliyorum. Bütün bunları beraber çözeceğiz, birlikte mücadele edeceğiz. Bizim mücadelemiz hak mücadelesi, insanların mutluluğu mücadelesidir." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, hiç kimseyi kimliğinden, inancından, yaşam tarzından ötürü ayırmadıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bizi ayrıştırmak, bizi bölmek istiyorlar. Her türlü iftirayı atıyorlar. Ne derlerse desinler bunlara inanmayın. Çünkü söyleyecek sözleri yok. Ne diyecekler? 'Memlekette işsizliği bitirdik' deseler, o yok. 'Esnaf durumundan memnun' deseler, o da yok. 'İşsizlik, yoksulluk yok' deseler, yoksulluk, perişanlık da var. Yama tutmuyor bir türlü. Tuttular şimdi kendilerine oy vermeyen herkesi terörist olarak suçlamaya başladılar. 'Hal esnafı terörist, pazarcı terörist, şu partiye oy veren terörist, bu partiye oy veren terörist.' Hiçbir günahı, kusuru yok, bu kadar işsiz var, onda da bir kusuru yok. 17 yıldır sen yönetiyorsun. 17 yılda da milleti soğan kuyruğuna soktun. Biz bunu içimize sindirecek miyiz?"

- "Halka hizmet nasıl olurmuş Kemal Deniz Bozkurt gösterecek"

CHP Esenyurt Belediye Başkan Adayı Kemal Deniz Bozkurt'tan, seçilmesi halinde belediyede "asgari ücretin 2 bin 200 lira olarak uygulanacağı", "hiçbir işçinin işine son vermeyeceği" ve "bütün Esenyurt'u kucaklayacağı" sözünü alan Kılıçdaroğlu, "Hepinizin huzur içinde yaşaması, her evde bereketin olması en büyük arzumuzdur. Belediyeyle inşallah bunu yapacağız. Halka hizmet nasıl olurmuş, halka hesap vermek nasıl olurmuş, bunu size Kemal Deniz Bozkurt gösterecek." diyerek seslendi.

Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve Esenyurt Belediye Başkan Adayı Kemal Bozkurt için destek istedi.

Halk buluşmasına, CHP milletvekilleri ile İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Esenyurt

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