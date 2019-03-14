Kılıçdaroğlu, Esenyurt’ta STK’lar, iş insanları ve muhtarlarla bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Esenyurt’ta bir otelde, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları temsilcileri, iş insanları ve muhtarlarla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu toplantıda yaptığı konuşmada, "Biliyorum yatağa aç giren binlerce çocuğumuz var. İşsizlik diz boyu, mutfaklar yangın yeri. Ama bütün bu sorunların ilk yansıdığı yer muhtarlıktır. Siz sosyal yardım da yapacaksanız, mutlaka muhtarlarla iş birliği içinde yapın. Çünkü muhtarlar en çok yardımın hangi eve yapılması gerektiğini size rahatlıkla söyleyecektir." dedi. Esenyurt’un bugün beton yığınına dönüştüğünü söyleyen Kılıçdaroğlu, "İnsanlar beton ormanı içinde yaşıyorlar. Güzel kentsel dönüşümler yapılacak biliyorum. Ekrem başkan ile beraber el ele vereceksiniz ve mutlaka yeşil alanlar kazandırmak zorundasınız. Bu şehirde yaşayan çocuklar sokakta, caddede oynamamalı. Onların da parkta oynamaya hakkı var" şeklinde konuştu. Esenyurt’ta çocukların 55-60 kişilik sınıflarda okuduğunu ileri süren Kılıçdaroğlu, "Başka yerdeki çocuklar 25 kişilik sınıflarda okuyor. Öğretmen daha fazla zaman ayırıyor çocuklara. O çocuklar üniversite sınavlarında daha başarılı oluyorlar. Neden? Milli Eğitim Bakanlığı görevini yapmıyor." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, CHP’nin Belediye Başkan Adayı Kemal Deniz Bozkurt’a Esenyurt’a okul yapmasını tavsiye ederek sözlerine şöyle devam etti: "Her yerden kesin ama Esenyurtluların çocuklarına iyi okullar yapın. Gerekirse bu konuda size Büyükşehir’den her türlü destek verilecektir." Esenyurt’ta rantların oluştuğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Bu kentte, büyük rantlar oluştu. Şimdi kentsel dönüşümle diyorlar ki: ’Evlerinizi terk edin, yıkacağız.’ ’Nereye gedeceğiz biz?’ ’Şehrin dışına gideceksiniz.’

Buraya ne yapacaksınız? ’Lüks konutlar yapacağız, parası olanlara vereceğiz’ Ekrem başkan ile el ele verdiğinizde eğer bir rant varsa, rant, o gecekonduda oturanların hakkıdır. Onlar kesinlikle başka bir yere sürülmeden, o mahallede daha güzel evlere sahip olmalılar" diye konuştu. Kılıçdaroğlu, "Herkes kendi özel dünyasında yaşama özgürlüğüne sahiptir. Kimsenin inancı ya da kimliği siyasetin konusu değildir. Bunu kabul ettikten sonra bizim şu noktada oturup, genel durum değerlendirmesi yapmamız lazım. İstanbul 20-25 yıldır aynı siyasi anlayışla yönetiliyor. Bana bir Allah’ın kulu çıkıp desin ki ’İstanbul’un şu sorununu çözdük’. Hiçbir sorun çözülmedi. Tam tersine var olan sorunlar derinleşti, ek yeni sorunlar geldi. Çünkü kent planlanmadı. Planı yok. Devasa bir İstanbul, üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış bir İstanbul. En fakirin ve en zenginin bir arada yaşadığı bir İstanbul. On binlerce kişinin denizi görmediği bir İstanbul. Yüz binlerce kişinin boğazı görmediği bir İstanbul." dedi.