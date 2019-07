Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tebrik ziyaretinde bulundu. Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, “Eski sisteme dönülme gibi bir talebimiz bizim hiç olmadı. Eski sistemden zaten biz de şikayetçiydik. Yani eski sistemden derken, darbe hukukundan arınmamış bir anayasa, yasalar varsa bu sisteme dönmek doğru değildir” dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkan sıfatıyla ilk defa İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tebrik ziyareti gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, Saraçhane’deki başkanlık binası önünde tören mangasıyla karşılandı. Ziyarette Kılıçdaroğlu’na CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi ve CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal eşlik etti. İmamoğlu, ziyarette Kılıçdaroğlu’na İBB kursiyerlerinin yapmış olduğu İstanbul temalı çalışmayı hediye etti. Başkan İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun resmedildiği karakalem çalışmasını takdim etti. İmamoğlu, resmin Samsun’da bir ilkokul mezunu ressam tarafından kendisine hediye edildiğini söyledi. Kılıçdaroğlu da İmamoğlu’na İstanbul temalı bir vazo ile çiçek buketi verdi. İmamoğlu’nun makam odasında yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından basın toplantısına geçildi. İlk açıklamayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu İstanbul Büyükşehir Belediyesinde ağırlamaktan onur duyduğunu ifade eden İmamoğlu, “Benim için çok önemli duygularla dolu bir an olduğunu özellikle belirtmek isterim. Elbette bir insanın böyle bir makama gelirken yola çıkışında çok önemli süreçler vardır. Ben yaklaşık 10 yıllık siyasi yaşamım, 5 yıla yakın ilçe başkanlığı, 5 yılı belediye başkanlığı Beylikdüzü’nde ve sonrasında da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımız gerçekleşti. Bu sürecin hemen hemen tamamını sadece ilk 6 ayı Deniz Baykal genel başkanımızdı. Sonrasında tamamını çok değerli genel başkanım Kemal Kılıçdaroğlu ile yaşamış birisiyim. Dolayısıyla her adımında, her ortamın oluşmasında benim için gerçekten muazzam bir liderlik ve partimizin tabiriyle yoldaşlık, yol arkadaşlığı kavramını en üst seviyede yaşadığımı belirtmek istiyorum” dedi.

“Liyakatli bir ekibi olacak”

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise yerel seçimlerle ilgili değerlendirmede bulunarak, "Bundan sonraki süreç hizmet yarışı sürecidir. İstanbul’un sorunlarını biliyor. Sorunların nasıl çözüleceğiyle ilgili güçlü veriler de var elinde. İyi bir ekibi de olacak. Liyakatli bir ekibi olacak. Bunun altını özenle çiziyorum. Partizanlık yapmamak, liyakatli bir ekiple yola çıkmak bizim açımızdan son derece önemli” diye konuştu.

“Her şey çok güzel olacaksa, her şeyin şeffaf olması lazım”

Yerel yönetimlerde Türkiye’de yeni bir sürecin başlatılacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Her şey şeffaf olacak. Her şey çok güzel olacaksa, her şeyin şeffaf olması lazım. Partizanlığın olmaması, herkesin çalışması, alın teri dökmesi lazım. Herkesin sorunlara kilitlenerek sorun çözmesi lazım. Ekrem Başkanımız da bu çerçeve içerisinde bir görev anlayışı üstlendi. Bunu da büyük bir başarıyla yerine getirecektir. Ben de sizler gibi başarılarının takipçisi olacağım. Bütün dualarımız Ekrem Başkan ve diğer belediye başkanlarımız ile birlikte. İnşallah hepsi çok başarılı olurlar. Yerel yönetimlerden başlayarak, vatandaşın verdiği her kuruşun hesabını vermek gibi bir güzelliği bütün Türkiye’ye yaşatacağız. Bundan yüzde yüz eminim” açıklamasında bulundu.