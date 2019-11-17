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Kılıçdaroğlu: EYT'liler hiç meraklanmasınlar, onların sorunlarını çözeceğiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 14:59 | Son Güncelleme

  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını çözeceklerini belirterek, "Erdoğan ve iktidarı, Türkiye'nin bugüne kadarki hiçbir sorununu çözmedi, tam tersine sorun üretti.

Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL,(DHA) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını çözeceklerini belirterek, "Erdoğan ve iktidarı, Türkiye'nin bugüne kadarki hiçbir sorununu çözmedi, tam tersine sorun üretti. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına söz veriyorum, Türkiye'deki bütün sorunları, akılcı, tutarlı politikalarla istişare ederek çözeceğiz." dedi.

Kılıçdaroğlu, BİRKONFED İş Dünyası Konfederasyonu’nun, "Ekonomi Değerlendirme Toplantıları" başlığıyla düzenlediği programın ardından gazetecilerin EYT'ye ilişkin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı "Seçim kaybetsek de yokum" açıklaması hatırlatılarak yöneltilen soru üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Seçimi kaybetme noktasına gelmesi tabii Erdoğan'ın başarısızlığını gösteriyor. EYT'liler hiç meraklanmasınlar, onların sorunlarını çözeceğiz. Erdoğan ve iktidarı, Türkiye'nin bugüne kadarki hiçbir sorununu çözmedi, tam tersine sorun üretti. Ben buradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına söz veriyorum, Türkiye'deki bütün sorunları, akılcı, tutarlı politikalarla istişare ederek çözeceğiz"

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