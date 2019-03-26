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Kılıçdaroğlu, Eyüpsultan belediye başkan adayının soy ismini söyleyemedi

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.03.2019 14:50 | Son Güncelleme

Eyüpsultan’da vatandaşlara seslenen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Emel Bilenoğlu’nun soy ismini söyleyemedi.

Kılıçdaroğlu, Eyüpsultan belediye başkan adayının soy ismini söyleyemedi

Eyüpsultan’da vatandaşlara seslenen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Emel Bilenoğlu’nun soy ismini söyleyemedi. Defalarca Emel Bilenoğlu’nun soy ismini telaffuz etmekte güçlük çeken Kılıçdarağlu, en sonunda "Bilaloğlu" diyerek büyük gaf yaptı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçimleri çalışmaları kapsamında Eyüpsultanlı vatandaşlarla bir araya geldi. Karadolap Mahallesi’nde parti otobüsünden vatandaşlara hitap eden Kılıçdaroğlu’na, CHP Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Emel Bilenoğlu’nu eşlik etti. Konuşmasında Emel Bilenoğlu’nun soy ismini bir türlü söyleyemeyen Kılıçdaroğlu, en sonunda ’Bilenoğlu’ diyeceğine ’Bilaloğlu’ diyerek büyük bir gafa imza attı.
“İstanbul için hep beraber mücadele ediyoruz”
Partisinin Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı’nın soy ismini telaffuz etmekte güçlük çeken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bir Belediye başkan adayımız var. İyi bir insan. Herkesi kucaklayan bir insan. Hiç kimseyi ötekileştirmeyen bir insan. Bütün amacı daha güzel bir Eyüpsultan. Bunun için mücadele ediyor. Bunun için burada. Sizlerin vereceği her oy daha güzel, daha huzurlu bir Eyüpsultan’ın kapılarını sonuna kadar açacak ben ona güveniyorum, siz de ona güvenin. Eyüpsultan’da Emel Bilenoğlu, İstanbul’da Ekrem İmamoğlu. Dolayısıyla iki oğlu, bir de üçüncüsü ben, Kılıçdaroğlu, bir de dördüncüsü Kaftancıoğlu. Şuanda İstanbul’da hep beraber mücadele ediyoruz” diye konuştu.

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