HABER

- KILIÇDAROĞLU EYÜPSULTAN'DA KONUŞTU

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 17:12 | Son Güncelleme

*CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Şu anda İstanbul'da hep beraber mücadele ediyoruz.

*CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,

"Şu anda İstanbul'da hep beraber mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi gerçekleştirmek için birlikte çaba harcıyoruz. Sorunlarınız var biliyorum. İşsizlik sorunu var. Mutfaklarda yangın var. Çocuklarınız, evlatlarınız işsiz biliyorum. Bütün bunları aşabiliriz. Ama beraber aşacağız. Bu mücadele demokrasi mücadelesidir"

Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL, (DHA) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Eyüpsultan'da düzenlenen mitinge katıldı. Kılıçdaroğlu'na CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Emel Bilenoğlu eşlik etti.
"Huzur içinde çalışacağız. Kavga etmeyeceğiz. Hiç kimseyi kötülemeyeceğiz. Bizim ruhumuzda adalet, güzellik var" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, mitingte yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Biz insan sevgisini yüreğimizde taşıyoruz. İstedikleri iftirayı atsınlar. İstedikleri kötülükleri yapsınlar. Eyüpsultan'ın mekanındayız. Mübarek bir insanın mekanındayız. O mekana her zaman saygı duyduk. Her zaman saygı duyacağız. Bir belediye başkan adayımız var. İyi bir insan. Herkesi kucaklayan bir insan. Hiç kimseyi ötekileştirmeyen bir insan. Bütün amacı daha güzel bir Eyüpsultan. Bütün amacı birlikte huzur içinde yaşayan bir Eyüpsultan. Bunun için mücadele ediyor. Bunun için gece gündüz çalışıyor. O, en çok sizlere güveniyor. Sizlerin vereceği her oy daha güzel daha huzurlu bir Eyüpsultan'ın kapılarını sonuna kadar açacak. Eyüpsultan'da Emel Bilenoğlu, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu. Dolayısıyla iki 'oğlu' üçüncüsü ben 'Kılıçdaroğlu. Bir de dördüncüsü Kaftancıoğlu. Şu anda İstanbul'da hep beraber mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi gerçekleştirmek için birlikte çaba harcıyoruz. Sorunlarınız var biliyorum. İşsizlik sorunu var. Mutfaklarda yangın var. Çocuklarınız, evlatlarınız işsiz biliyorum. Bütün bunları aşabiliriz. Ama beraber aşacağız. Bu mücadele demokrasi mücadelesidir" dedi.

Görüntü Dökümü:
--------------------
-Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları
-Genel ve detaylar

PARTNERTrafiği birbirine katan dekolte! Gören şaşıp kaldıTrafiği birbirine katan dekolte! Gören şaşıp kaldı
Bakan Selçuk: "Batman Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin örnek şehirlerinden biri"Bakan Selçuk: "Batman Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin örnek şehirlerinden biri"
Beyin kanamasından ölen gazi polis, toprağa verildiBeyin kanamasından ölen gazi polis, toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler: Van'dan ilan ediyorum...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler: Van'dan ilan ediyorum...

Başkentten kahreden şehit haberi!

Başkentten kahreden şehit haberi!

Altın alacaklar dikkat!

Altın alacaklar dikkat!

'Onu kazanırsa heykelini ben dikerim'

'Onu kazanırsa heykelini ben dikerim'

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kütayha'da kızı saçlarından tutup tekme tokat dövdüler, dehşeti kaydettiler

'Dedikodu yapıyorsun' diyerek tekme tokat dövdüler! Genç kızların dehşet anları

İl ve ilçe nüfus müdürlükleri 30-31 Mart'ta tam gün açık olacak

Seçim mesaisi! 30-31 Mart'ta açık olacak

Bakan Selçuk açıkladı: 1 Nisan'a erteledik

Bakan Selçuk açıkladı: 1 Nisan'a erteledik

Son dakika! Kayseri Havaalanı'nda silah sesleri

Kayseri Havaalanı'nda silah sesleri

Sivas'ta cadde ortasında silah ve bıçaklı kavga: 6 yaralı

Şehrin en işlek caddesinde şoke eden olay! Halk paniğe kapıldı! Çok sayıda yaralı var

Kütahya'da ele geçirildi! Hemen incelemeye gönderildi

Kütahya'da ele geçirildi! Hemen incelemeye gönderildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.