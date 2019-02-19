Kılıçdaroğlu: Fakir fukarayı kuyruğa sokmayacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tanzim satış uygulamasını eleştirerek, "Vatandaşın aklıyla dalga geçiyorlar. Asla karamsarlığa hakkımız yoktur. Fakir fukarayı kuyruğa sokmayacağız. Patatesi de biberi de evinde vereceğiz. Fakiri fukarayı kimseye muhtaç etmeyeceğiz. Bu manzaralara asla izin vermeyeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu, hükümetin Suriye politikasına ilişkin eleştirilerde bulunarak, "Suriye'de 1 şehidimiz var. Anneler yine kaygıyla bakıyorlar Suriye'deki evlatlarına. Şehit hepimizin şehidi. Suriye politikasının doğru olmadığını söyledik en başından beri. 'Suriye'nin iç işlerine karışmayın' dedik. 3,5 milyon Suriyeli geldi, ne yapacağımızı bilmiyoruz hâlâ. Bugün geldiğimiz noktada tam bir açmazdayız ve şehitlerimiz geliyor" diye konuştu.

'SÖZLEŞMELİ ER VE ERBAŞLARIN DURUMU'

Kılıçdaroğlu, orduda görev yapan sözleşmeli er ve erbaşların görev sürelerinin 7 yıl olduğunu hatırlatarak şunları kaydetti:

"Dediler ki 'Profesyonel orduya ihtiyacımız var, sözleşmeli er almak zorundayız'. Yasa çıktı. Şimdi bu kişiler sınavla alınıyorlar. Bu kişilerin en az ortaokul mezunu olması gerekiyor. Doğuda görev yapıyorsa 3 bin 500, artı 2 bin TL ek ödeme yapılıyor bu kişilere. Görev süreleri de 7 yıl. Soru şu; 7 yıl sonra ne olacak bu kişiler? Diyorlar ki '7 yıl görev yapanlar, görev sürelerinin sonunda çıkarılacak bir yönetmelikle kamuda görev alabilsinler'. Bu yönetmelik bir türlü çıkmıyor. Bu kişiler şu an işsiz. Niçin? Yönetmelik çıkmadı diye. Neden yönetmelik çıkmıyor? Hangi gerekçe ile çıkmıyor? Orduda 7 yıl görev yapanlar sözleşmeli er ve erbaşlar evlerine gidemiyorlar. 1 yıl değil, 7 yıl evlerine dönemiyorlar. Herkese zam, sözleşmeli er ve erbaşlara bu zam verilmedi. Neden? Silahsa silah, orduysa ordu, görevse görev; bunu sormak zorundayız. Eğer bir rütbeli belli bir yere gittiyse, evliyse, eşi de o yere tayin edilmek durumunda. Sözleşmeli er ve erbaşlarda eş durumu tayini de yok. Bunlar insan değil mi? Bunların aileleri yok mu? Sözleşmeli er ve erbaşlar şehit olduklarında ayda 4 bin 200 TL veriliyor ailelerine. Sözleşmeli er ve erbaş dışında asker şehit olursa onlara 5 bin 600 TL veriliyor. Şehitler arasında ayrım olur mu? Bu haksızlık, adaletsizlik değil mi? Çözüm; uzman er ve uzman onbaşıya da verilen haklar bu kişilere de sağlansın."