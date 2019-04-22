Kılıçdaroğlu: Gayet iyiyim (2) - Yeniden

'GÖREVİMİZ NEYSE ONU YAPACAĞIZ'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, saldırıya uğradığı Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Akkuzu Mahallesi'ndeki cenazeye gitmeden önce şehidin ailesiyle görüştüklerini ve ilçedeki mülki yetkililere ön bilgi verildiğini söyledi. Bundan sonra şehit cenazelerine katılıp, katılmayacağı sorulan Kılıçdaroğlu, "Görevimiz neyse o görevimizi yapacağız" dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, olay anı ve sonrasındaki gelişmelerle ilgili "Arkadaşlarımız bütün görüntüleri izliyor, bakıyor, tespitler yapıyor. Köyde vatandaşlarla temasa geçtik yani işi sadece savcıya bırakmadık. Bunların kimlikleri ne, bunların hepsini öğreneceğiz" diye konuştu.

'ATMOSFERİN GETİRDİĞİ KONUŞMA OLARAK YORUMLUYORUM'

Milli Savunma Bakanı ​Hulusi Akar'ın saldırı sırasında köylüleri yatıştırmak için yaptığı konuşmayı duymadığını kaydeden Kılıçdaroğlu, "Ama tabi Hulusi bey o atmosferin etkisi ile mi o konuşmayı yaptı yoksa başka bir gerekçe mi vardı, onu bilemiyorum. Bunu Hulusi beye sormak lazım. Çok farklı düşünmek istemiyorum. Kalabalık var, onların dağılması lazım. Dolayısıyla böyle bir açıklama ile onların dağılmasını isteyebilir. Dolayısıyla o atmosferin getirdiği bir konuşma olarak yorumluyorum" dedi.

'KAOS İSTEYEN ÇOK ÇEVRE VAR'

Türkiye'nin normalleşmesi gerektiğini vurgulayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Türkiyenin normalleşmesini istemeyen, üzülerek ifade edeyim, siyasetçiler ve başka unsurlar da var. Türkiye'nin süratle normalleşmesi gerekiyor, çok ciddi sorunları var. Türkiye özellikle dış politikada üzerinde pazarlıklar yapılan bir ülke haline geldi. Bir ucunda Trump var bir ucunda Putin var. Dolayısıyla bu kadar sıkışmış bir Türkiye'nin en azından siyaset olarak ortak hareket etmeye, ortak tepki vermeye ihtiyacı var. Sonuçta bu ülke hepimizin ülkesi ve ülkede huzurun egemen olmasını istiyoruz; ama bunu istemeyen başka mecraların olduğunu, başka siyasetçiler olduğunu, çok ayrıştırıcı, çok kutuplaştırıcı, toplumda kin ve nefret tohumları eken söylemlerde bulunan siyasetçilerin olduğunu görüyoruz. Bunlar geçmişte de Türkiye'ye büyük zararlar verdi, bugün de korkarım ki aynı zararları vermek için kendilerine özel bir yol haritası belirlemişler. Bu Türkiye'nin geleceği açısından sıkıntılı. Yani başka unsurlar derken, üç aşağı beş yukarı hepimiz tahmin edebiliriz. Türkiye'de bir kaosun çıkması, Türkiye'de bir kargaşanın çıkmasını isteyen çok çevre var. Bu çevrelere izin vermemek lazım."

İl başkanlarının 81 ilde açıklama yaptığını da dile getiren Kılıçdaroğlu, "Alanda yani sokakta bir eylem yapılmasının doğru olmadığını ifade ettik; çünkü bu provakatörlere ciddi fırsatlar tanıyabilir" dedi.

ZIRHLI MAKAM ARACINI İADE ETMİŞ

Konuşmasında, zırhlı makam aracını iade ettiğini de aktaran Kılıçdaroğlu, "Epey oluyor, ihtiyaç duymadık. Tabi şartlar ne olur, kestirmek zor. Şartlar bizi bir zırhlı araca binmeye mecbur ederse alırız. Bugün düşündüğümüz bir olay değil. Gerekirse kendi güvenliğimizi kendimiz de sağlayabiliriz" dedi.

'DEMEK Kİ DUYUM ALIYORLAR'

CHP Genel Merkezi'nde özel önlem olup, olmadığı sorulan Kılıçdaroğlu, "Talebimiz olmadı; ama şunu ben görüyorum. Sabah gelirken veya akşam çıkarken korumaların elinde bazen uzun namlulu silahlar oluyor. Demek ki bir duyum alıyorlar herhalde. O duyum nedeniyle biraz daha önlemleri sıkılaştırıyorlar, diye düşünüyoruz. Bazen ellerinde hiç silah yok. Biz rahatlıkla gidip, gelebiliyoruz. Bazen ellerinde uzun namlulu silahlar oluyor, bazen sayıları artıyor, bazen sayıları azalıyor" diye konuştu.

'DİYALOGLAR İYİYDİ'

Şehit cenazesinde uğradığı saldırı sonrası sığındığı evde yaşadıklarını da anlatan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Diyaloglar iyiydi. Aileden birisi Mansur beye diğeri de AK Parti'ye oy verdiğini söyledi. Biraz korktular, 'Evimiz yani taşlanır, yanar. Fakir biriyim, burayı zor bela yaptık. Nasıl olacak?' diye paniğe kapıldılar. Sonra oradaki polisler, korumalar, Emniyet Genel Müdürü, 'Meraklanma öyle bir şey olmaz' diye söylediler. Muhammet vardı çocuğu. Muhammet ile sonra ayrılırken vedalaştık, elimi öptü, ben de onu kucakladım. Küçük bir çocukları vardı, bir de 3 aylık çocukları vardı" dedi.

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)

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