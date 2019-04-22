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Kılıçdaroğlu: Gayet iyiyim (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2019 17:12 | Son Güncelleme

KARAMOLLAOĞLU'NDAN 'GEÇMİŞ OLSUN' ZİYARETİ Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Genel Merkez'de ziyaret ederek, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Görüşmenin ardından iki lider, açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu: Gayet iyiyim (3)

KARAMOLLAOĞLU'NDAN 'GEÇMİŞ OLSUN' ZİYARETİ
Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Genel Merkez'de ziyaret ederek, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Görüşmenin ardından iki lider, açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, dün yaşadığı olayın tüm boyutlarıyla araştırılması, sorgulanması ve faillerin yakalanıp, adalete teslim edilmesinin en büyük dileği olduğunu söyledi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, "21'inci yüzyıl Türkiye'sinde böyle bir olayın yaşanmasından son derece üzgünüm. Hele bir şehidin namazının kılınmaması, kılınmasına engel olunması benim kabul edeceğim, madden de manevi olarak da kabul edeceğim bir olay değildir. O nedenle iktidar sahiplerinin üzerine büyük bir görev düşüyor. Suçlayarak, değil sonuca ulaşarak, failleri bularak ve onları adalete teslim ederek, görevlerini yerine getirirlerse ben de bundan mutluluk duyarım ve benzer olaylar da Türkiye'de bir daha yaşanmamış olur" dedi.
KARAMOLLAOĞLU: SUÇLAYICI İFADELER GÜVEN DUYGUSUNU SARSAR
SP lideri Karamollaoğlu ise 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulunduklarını söyleyerek, saldırının çirkin bir eylem olduğunu kaydetti. Karamollaoğlu, "Bir seçim atlattık ve biraz gergin bir ortam oluştu. Sayın Cumhurbaşkanı, 'Artık 4,5 sene önümüzde seçim yok, o halde şu sıcak demiri soğutalım' demişti. Doğru bir ifade; ama dünkü saldırılar maalesef birilerinin Türkiye'de bu sıcak havanının soğumasını istemediği kanaati doğurdu. Elbette bunun adımları atılmalı ve mutlaka Türkiye'de hava sakinleştirilmeli. Sayın Kılıçdaroğlu’na 'geçmiş olsun' derken bir taraftan da konuşmalar esnasında suçlayıcı tavırların takınılmasını da doğru bulmadığımızı söylüyorum. Yani bir hadise meydana gelmiş, siz o hadiseyi değerlendirip, faillerini yakalayıp, gerekli işlemleri yapmanız gerekirken bir taraftan suçlayıcı ifadelerle konuyu ele alırsanız güven duygusunu ister istemez sarsar kanaatindeyim" diye konuştu.

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Kılıçdaroğlu: Gayet iyiyim (3)

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