 KILIÇDAROĞLU GAZİOSMANPAŞA'DA STK ÜYELERİYLE BİRARAYA GELDİ

-Kemal Kılıçdaroğlu,

"Bizim hep beraber gerçekleri görüp, ona göre hareket etmemiz lazım. Gerçeklerden yola çıkarak oy kullanmamız lazım."

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İSTANBUL DHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziosmanpaşa'da Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyeleri, muhtarlar ile okul aile birliği temsilcileriyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'na CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı

Erkan Kaya da eşlik etti.

Kemal Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada, "Deprem 1999'da oldu, büyük deprem. Şimdi 2019'dayız, aradan geçmiş 20 yıl. 20 yılda ne oldu Allah aşkına, ne yapıldı 20 yılda? Hangi kentsel dönüşüm yapıldı. Gaziosmanpaşa'ya ne yapıyorsunuz? Yüzde 40'ı riskli alan diye Bakanlar Kurulu kararı var. Yüzde 40'ı riskli alansa buradaki insanları siz ölüme mi mahkum ediyorsunuz? Niye tedbir almadınız? Kim engel oldu da önlem almadınız? Yoksa buradaki insanları ranta mı teslim ediyorsunuz? Başka bir yere mi sürmek istiyorsunuz Gaziosmanpaşa'da yaşayan insanları. Gaziosmanpaşa aynı zamanda AK Parti'nin oylarının en yüksek olduğu ilçelerden birisi, en çok ihmal edilen ilçelerinden birisi. Nasıl olsa oylar çantada keklik anlayışıyla hizmet götürülmeyen yerlerden birisi" dedi.