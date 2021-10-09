Kılıçdaroğlu, geçen hafta yapılan baskınların ardından atık kağıt işçileriyle bir araya geldi: "Yanınızdayız"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Ümraniye'de atık kağıt toplayarak geçimini sağlayan işçilerle bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu'na İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti.

Kılıçdaroğlu, atık kağıt toplama işçilerine, "Bu kardeşiniz her şeyden önce garibanların yanındadır. Alın teri dökenlerin yanındadır. Siz çalışıyorsunuz. Siz kazanmak istiyorsunuz. Çoluk çocuğun rızkını sağlamak istiyorsunuz" dedi.

İstanbul Valiliği, 23 Ağustos'taki açıklamasında 'izinsiz-ruhsatsız atık toplama ve ayırma faaliyetlerinin, başta çevre ve halk sağlığı sorunları olmak üzere, kayıt dışı ve sağlıksız koşullarda istihdama yol açtığını, kamu zararı ve haksız kazanca sebebiyet verdiğini' dile getirmişti.

Bu açıklamanın ardından Bakırköy ve Ümraniye ilçelerinde kaymakamlıklar, belediye başkanlıkları ve ilçe emniyet müdürlüklerinin denetiminde 'çekçek' olarak tabir edilen 650 atık toplama aracı ve 10 plakasız motosiklete el kondu.

Geçen hafta içinde ise İstanbul'da atık kağıtların toplandığı çok sayıda depoya baskın düzenlendi.

Ümraniye'deki Dudullu Kadosan Oto Sanayi Sitesi önünde bulunan atık kâğıt işçilerinin depolarına polis baskın gerçekleştirdi.

Polis, depoların kapatılmamasını isteyen kağıt toplayıcılarına müdahale etti.

İstanbul Ataşehir'de de polis ve zabıta ekipleri kağıt toplayıcılarının kaldığı ev ve kağıt toplama alanlarına eş zamanlı baskın yaptı.

49 ayrı adrese yapılan baskınlarda 200'e yakın kağıt toplayıcısı gözaltına alındı.

Baskınlarda kağıt toplama depolarında bulunan çekçek arabalarına ve diğer malzemelere belediye tarafından el konuldu.

Kimi kağıt toplayıcılarının Tuzla'da bulunan İstanbul İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldüğü belirtildi.

Kağıt toplayıcılarının buradaki işlemlerin ardından sınır dışı edileceği aktarıldı.

Ümraniye ve Ataşehir'in ardından Sancaktepe'de de baskınlar oldu.

"Birliktelik güç getirir"

Kılıçdaroğlu ise Cumartesi günü atık kağıt işçileriyle yaptığı sohbette, "Endişe etmeyin, yanınızda olacağız. Onlar sizi tahrik edebilirler. Mallarınıza el koyabilirler. Bir özel çatışma içerisine girmeyin, çünkü sizin haklı mücadelenizi farklı gösterebilir. Herkesin aşı, işi olmalı. Herkes güzel bir hayat sürmeli. Zaten hedefimiz de o. Moralinizi bozmayın. Umudunuzu kaybetmeyin. Mutlaka düzelteceğiz" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi'nin hayata geçirdiği atık kağıt işçilerine sosyal güvence veren sistemin yaygınlaşması için çalışmalarının bulunduğunu aktardı.

Sadece İstanbul'dakilerin değil, İzmir ve Ankara'daki atık toplayıcıların da örgütlenmelerini, dernekleşmelerini isteyen Kılıçdaroğlu, birlikteliğin "güç" getireceğini belirtti.

