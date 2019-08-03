Kılıçdaroğlu: Gerginliklerden, kavgalardan bıktık usandık

"Dediler ki 'Şavşatlıların en çok yoğun olduğu belediye; Küçükçekmece Belediyesi, Küçükçekmece ile kardeş olalım' Notumuzu aldık, Küçükçekmece ile Şavşat Belediyesi'ni kardeş belediye ilan edeceğiz.

İlçede halka seslenen Kılıçdaroğlu, ülke gündemindeki sorunlara dikkat çekti:

"İşsizliğin bir felaket, yoksulluk olduğunu, biliyorlar mı acaba. İşsiz birisinin, cebinde parası olmayan birisinin sokaklarda rahat gezemeyeceğini biliyorlar mı acaba. Yeter artık ya. Vallahi de billahi de yeter. Millet artık öyle bir noktaya geldi ki; iş yok, güç yok.

"Daha dün Hopa'da bir kadın geldi. '3 kızım var, 3'üde üniversiteyi bitirdi, işsiz' Hangi sıkıntılara girdiğini, boğazından kestiğini, onu hangi umutlarla okuttuğunu gayet iyi biliyorum. Kim iş verecek? Onları düşünen kim?"