Kılıçdaroğlu: Gerginliklerden, kavgalardan bıktık usandık artık

Selçuk BAŞAR- Mehmet Can PEÇE/ŞAVŞAT (Artvin), (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye yanlış siyasetten ötürü farklı yerlere sürüklendi. Gerginliklerden, kavgalardan bıktık, usandık artık. Kavgalar sona ermeli” dedi.

31 Mart yerel seçimleri kapsamında Türkiye genelinde 'teşekkür ziyaretleri'ne Rize ve Artvin'den başlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Artvin’in Şavşat ilçesindeki konvoyuna yönelik 25 Ağustos 2016'da PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Er Fatih Çaybaşı anısına, Artvin Off Road Kulübü tarafından Soğuksu mevkisinde yaptırılan çeşmeyi ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Şavşat programı öncesi ziyaret ettiği çeşmeden eliyle su içip, şehit Çaybaşı'nın adının yazılı olduğu taşı okşadı. Çevredeki seyyar satıcılarla da selamlaşan Kılıçdaroğlu'na yöre sakini Havva Civelek, sohbet sırasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da Artvin'e gelmesini istediğini söyledi. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu'nun Karadeniz turuna çıkmasını istiyorum. Bu sefer VİP'ten geçip geçmeme tartışması da olmaz" yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler daha sonra konvoyla Şavşat'a hareket etti.

ŞAVŞAT BELEDİYESİNİ ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geldiği Şavşat ilçesinde Şavşat Belediyesi'ni ziyaret etti, vatandaşlara seslendi. Siyasetin amacının vatandaşlara hizmet etmek olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Herkesin hakkının, hukukunun, adaletinin korunması lazım. Bireysel olarak benim talebim yok. Ben diğer siyasiler gibi değilim, onlara bir şey demek istemiyorum. Ama Türkiye yanlış siyasetten ötürü farklı yerlere sürüklendi. Gerginliklerden, kavgalardan bıktık usandık artık. Kavgalar sona ermeli. Siyaset cep doldurma, köşeyi dönme aracı değildir. Siyasetin amacı vatandaşa hizmet etmektir” dedi.

'KÜÇÜKÇEKMECE İLE ŞAVŞAT BELEDİYESİ’Nİ KARDEŞ BELEDİYE İLAN EDECEĞİZ'

Küçükçekmece Belediyesi ile Şavşat Belediyesi’ni kardeş belediye ilan edeceklerini de ifade eden Kılıçdaroğlu, “Bizim belediye başkanlarımız sorunları aşmak için ellerinden gelen bütün çabaları gösterecekler. Şavşat belediyesi diğer belediyelerle de kardeş olacak. Dediler ki ‘Şavşatlıların en çok yoğun olduğu belediye; Küçükçekmece Belediyesi, Küçükçekmece ile kardeş olalım’ Notumuzu aldık, Küçükçekmece ile Şavşat Belediyesi’ni kardeş belediye ilan edeceğiz. Küçükçekmece Belediye Başkanımız da buraya gelecek. Şavşat’ta varsa bir sorun, gönül birliği içinde çözmeye çalışacaklar” ifadelerini kullandı.

'HEPİMİZİN DÜŞÜNMESİ LAZIM'

İşsizliğin sürekli arttığını kaydeden Kemal Kılıçdaroğlu, “İşsizliğin bir felaket, yoksulluk olduğunu, biliyorlar mı acaba. İşsiz birisinin, cebinde parası olmayan birisinin sokaklarda rahat gezemeyeceğini biliyorlar mı acaba. Yeter artık ya. Vallahi de billahi de yeter. Millet artık öyle bir noktaya geldi ki; iş yok, güç yok. Daha dün Hopa’da bir kadın geldi. ‘3 kızım var, 3'üde üniversiteyi bitirdi, işsiz’ Hangi sıkıntılara girdiğini, boğazından kestiğini, onu hangi umutlarla okuttuğunu gayet iyi biliyorum. Kim iş verecek, onları düşünen kim. Hepimizin düşünmesi lazım. Peki derdimiz ne, çocuğu işsizse iş bulacağız kardeşim, siyasetin görevi budur” diye konuştu.

'HER TÜRLÜ ENGELİ KARARLILIKLA AŞACAĞIZ'

Artvin'de terör saldırısına uğradığı yere gittiğini de anlatan Kılıçdaroğlu, “Burada Şavşat’ta bir terör saldırısına uğramıştım, 1 güvenlik görevlimiz şehit olmuştu. O çeşmeye uğradık, o çeşmeden bir yudum su aldık. 'Allah rahmet eylesin' diyoruz ona. Dolayısıyla inandığımız davadan, inandığımız yoldan hiç kimse alıkoyamaz. Biz bu memleketin, Türkiye’nin huzuru için hep birlikte huzur içinde yaşamak için yola çıktık. Önümüzde hangi engeller olursa olsun her türlü engeli kararlılıkla aşacağız, birlikte güzellikler içinde yaşayacağız” diyerek konuşmasını tamamladı.

Konuşmanın ardından Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na, Şavşat’a gelişinin anısına fahri hemşehrilik beratı verdi.

Kılıçdaroğlu, daha sonra 18'inci Ulusal, Kültür, Sanat ve Bal Festivali'ne katılmak üzere Ardahan'a hareket etti.