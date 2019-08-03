Kılıçdaroğlu: Gerginliklerden, kavgalardan bıktık usandık artık

Selçuk BAŞAR- Mehmet Can PEÇE/ŞAVŞAT (Artvin), (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye yanlış siyasetten ötürü farklı yerlere sürüklendi. Gerginliklerden, kavgalardan bıktık, usandık artık. Kavgalar sona ermeli” dedi. 31 Mart yerel seçimleri kapsamında Türkiye genelinde 'teşekkür ziyaretleri'ne Rize ve Artvin'den başlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Artvin’in Şavşat ilçesindeki konvoyuna yönelik 25 Ağustos 2016'da PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Er Fatih Çaybaşı anısına, Artvin Off Road Kulübü tarafından Soğuksu mevkisinde yaptırılan çeşmeyi ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Şavşat programı öncesi ziyaret ettiği çeşmeden eliyle su içip, şehit Çaybaşı'nın adının yazılı olduğu taşı okşadı. Çevredeki seyyar satıcılarla da selamlaşan Kılıçdaroğlu'na yöre sakini Havva Civelek, sohbet sırasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da Artvin'e gelmesini istediğini söyledi. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu'nun Karadeniz turuna çıkmasını istiyorum. Bu sefer VİP'ten geçip geçmeme tartışması da olmaz" yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler daha sonra konvoyla Şavşat'a hareket etti.

ŞAVŞAT BELEDİYESİNİ ZİYARET ETTİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geldiği Şavşat ilçesinde Şavşat Belediyesi'ni ziyaret etti, vatandaşlara seslendi. Siyasetin amacının vatandaşlara hizmet etmek olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Herkesin hakkının, hukukunun, adaletinin korunması lazım. Bireysel olarak benim talebim yok. Ben diğer siyasiler gibi değilim, onlara bir şey demek istemiyorum. Ama Türkiye yanlış siyasetten ötürü farklı yerlere sürüklendi. Gerginliklerden, kavgalardan bıktık usandık artık. Kavgalar sona ermeli. Siyaset cep doldurma, köşeyi dönme aracı değildir. Siyasetin amacı vatandaşa hizmet etmektir” dedi. 'KÜÇÜKÇEKMECE İLE ŞAVŞAT BELEDİYESİ’Nİ KARDEŞ BELEDİYE İLAN EDECEĞİZ' Küçükçekmece Belediyesi ile Şavşat Belediyesi’ni kardeş belediye ilan edeceklerini de ifade eden Kılıçdaroğlu, “Bizim belediye başkanlarımız sorunları aşmak için ellerinden gelen bütün çabaları gösterecekler. Şavşat belediyesi diğer belediyelerle de kardeş olacak. Dediler ki ‘Şavşatlıların en çok yoğun olduğu belediye; Küçükçekmece Belediyesi, Küçükçekmece ile kardeş olalım’ Notumuzu aldık, Küçükçekmece ile Şavşat Belediyesi’ni kardeş belediye ilan edeceğiz. Küçükçekmece Belediye Başkanımız da buraya gelecek. Şavşat’ta varsa bir sorun, gönül birliği içinde çözmeye çalışacaklar” ifadelerini kullandı.