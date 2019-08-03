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Kılıçdaroğlu: Gerginliklerden, kavgalardan bıktık, usandık artık (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.08.2019 15:59 | Son Güncelleme

BAL FESTİVALİ'NE KATILDI CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk heykelinin açılışı sonrası 2-4 Ağustos tarihleri arasında yapılan 18'inci Ulusal Kültür, Sanat ve Bal Festivali'ne katıldı.

BAL FESTİVALİ'NE KATILDI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk heykelinin açılışı sonrası 2-4 Ağustos tarihleri arasında yapılan 18'inci Ulusal Kültür, Sanat ve Bal Festivali'ne katıldı.
Burada toplanan kalabalığa konuşan Kılıçdaroğlu, Ardahan’da ve bal festivalinde olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Birlik olursak, gerilimlerden ve kavgalardan uzak, yeni ve güzel bir siyaset anlayışını hayata geçirebilirsek, Türkiye dünyanın en güzel ülkelerinden birisi olacaktır" diyen Kılıçdaroğlu, "Allah’ın yarattığı bütün güzellikler var bizim ülkemizde. Denizimiz var, göllerimiz var, dağlarımız var, ormanlarımız var ve bu ormanlarda milyonlarca canlı hayvan var. Biz onlarla beraber yaşıyoruz. Bal deyip geçmeyelim, balı yiyoruz ama o balı yapan arıyı biliyor muyuz? O arının bütün çiçeklerden bal topladığını biliyor muyuz? O bal toplarken bütün tabiatı döllediğini biliyor muyuz? O elmaları erikleri ayvaları bütün bu meyveleri bize kazandıranın arı olduğunu biliyor muyuz? Dolayısıyla bal deyip geçmeyelim. Balın arkasında ayrı bir dünya var. Ayrı bir tabiat var, ayrı bir denge var, ayrı bir hikaye var. Dolayısıyla biz bütün bu gerçekleri bilerek yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.
'TÜRKİYE GÜÇLÜ OLUR'
Memlekette ve her yerde huzur, her evde bereket olmasını istediklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Elbette isteriz her alın teri döken her alın teri dökenin karşılığını alsın. Şavşat'tan gelirken olağanüstü bir orman var, olağanüstü bir coğrafya. Olağanüstü akan akarsularımız var. Çalışan, üreten insanlarımız var. Dolayısıyla Türkiye’nin gücü üretmekten geçiyor. Hepimiz ürettiğimiz zaman Türkiye güçlü olur. Üretmek kadar değerli güzel bir şey yoktur. Çünkü üretmek; Emek, alın teri, geçinmek, istihdam, eve helal ekmek getirmek, demektir. Üretmek kadar güzel bir kavram yoktur" diye konuştu.
BAŞKANA NASİHAT
Festivali düzenleyen Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'e teşekkür eden Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Belediye başkanımız sizin tanıdığınız, bildiğiniz bir belediye başkanı değil sadece. Onu bütün Türkiye tanıyor. Bütün Türkiye biliyor onu, şarkılarıyla, türküleriyle biliyor, yüreğindeki insan sevgisiyle biliyor. Geldi Ardahan’a ve siz onu seçtiniz. Ben de buraya sizlere teşekkür etmek için geldim. Belediye başkanımızı seçtiniz diye. Sizlere yürekten teşekkür ediyorum. O size hizmet ettiği sürece başımızın üstündedir. İki şey söyledim gittiğim her yerde. Bir, harcadığın her kuruşun hesabını millete vereceksin. Çünkü senin harcadığın her kuruş milletten topladığın vergidir. Hesabını verirsen, eyvallah. Hesap vermek onurlu, düzgün bir görevdir. Kime? Hizmet verdiğin vatandaşına hesap vereceksin. Bu çok önemli ve değerli bir görev. İkincisi, hiç kimse senin yaptığını bilmeyecek. Kimliği ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, yaşam tarzı ne olursa olsun, sana oy versin veya vermesin, herkese eşit davranacaksın ve herkesi kucaklayacaksın. Sadece bir yerde eşitsizlik yapabilirsin, fakir mahallelere pozitif ayrımcılık yap. 'Oradaki insanların yüreğini sevindir ve o insanları da kazan' dedim, benim belediye başkanlarımdan beklediğim budur. Herkese hesap vermek ve eşit davranmak. Sizlere tekrar yürekten başkan seçtiğiniz için, Türkiye’nin bildiği tanıdığı insanı bir sanatçıyı seçtiğiniz için, yüreğinde saz var, yüreğinde söz var"

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