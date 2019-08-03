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Kılıçdaroğlu: Gerginliklerden, kavgalardan bıktık, usandık artık (4)

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.08.2019 17:52 | Son Güncelleme

ARDANUÇ BELEDİYESİ'Nİ ZİYARET ETTİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ardahan'da 18'inci Ulusal, Kültür, Sanat ve Bal Festivali'nin ardından geldiği Artvin'in Ardanuç ilçesinde belediyeyi ziyaret etti, vatandaşlara seslendi.

Kılıçdaroğlu: Gerginliklerden, kavgalardan bıktık, usandık artık (4)

ARDANUÇ BELEDİYESİ'Nİ ZİYARET ETTİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ardahan'da 18'inci Ulusal, Kültür, Sanat ve Bal Festivali'nin ardından geldiği Artvin'in Ardanuç ilçesinde belediyeyi ziyaret etti, vatandaşlara seslendi. Artvin'de 3 yıl önce uğradığı terör saldırısının ardından Ardanuç'a helikopter ile geldiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Buraya terör örgütü saldırısı nedeniyle helikopterle gelmek zorunda kalmıştım. Şimdi ise gayet rahat bir şekilde gelebildik. Dolayısıyla hep birlikte teröre de ayrımcılığa da karşı çıkacağız. Hep birlikte bir yürek olacağız. Vatanımıza, bayrağımıza sahip çıkacağız. Bütün bunları bu ülkenin güzelliği için istiyorum. Bu ülkenin güzel insanlarının bu ülkede huzur içinde yaşaması lazım. İyi bir belediye başkanınız var. Onlardan tek bir şey istiyorum; Her kuruşun hesabını millete vereceksiniz. Çünkü her kuruş milletin parası. Diğeri de oy versin vermesin ayrımcılık asla yapmayacağız. Biz herkese eşit hizmet getireceğiz. Eğer bir mahallede fakir varsa, ona pozitif ayrımcılık yapacağız" dedi.
Konuşmanın ardından Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir, Kılıçdaroğlu’na, ilçeye gelişinin anısına fahri hemşerilik beratı verdi.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'ya gitmek üzere ilçeden ayrılarak, Trabzon'a hareket etti.

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Kılıçdaroğlu: Gerginliklerden, kavgalardan bıktık, usandık artık (4)Kılıçdaroğlu: Gerginliklerden, kavgalardan bıktık, usandık artık (4)Kılıçdaroğlu: Gerginliklerden, kavgalardan bıktık, usandık artık (4)Kılıçdaroğlu: Gerginliklerden, kavgalardan bıktık, usandık artık (4)

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