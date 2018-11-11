Kılıçdaroğlu, Hakkari'deki patlamayla ilgili Genelkurmay Başkanı Güler'i aradı 

ANKARA (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari 'nin Şemdinli ilçesi Süngü Tepe Üs Bölgesi'ndeki patlamayla ilgili Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i telefonla arayarak bilgi aldı.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, şehitlere Allah'tan rahmet, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ve acılı ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifa dileklerini iletti.
Abdüllatif Şener'den İstanbul için adaylık açıklaması
Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili Beyaz Saray'dan açıklama
İlk kez ortaya çıktı... 225 er ve erbaşı böyle rehin almışlar!
Almanya'yı karıştıran suikast iddiası! Ordu içindeki bir grup...
Bu görüntü sosyal medyayı salladı: Beni alıp götürecek sandım
AK Partili Hayati Yazıcı trafik kazası geçirdi
300 bin kişiye tahliye emri! Bilanço gittikçe artıyor
Tek kelimeyle vahşet! Polisler kimliğini zor tespit edebildi!
1500 TL altında olan en iyi telefonlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum