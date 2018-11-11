HABER

Kılıçdaroğlu, Hakkari'deki patlamayla ilgili Genelkurmay Başkanı Güler'i aradı 

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.11.2018 14:25 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari 'nin Şemdinli ilçesi  Süngü Tepe Üs Bölgesi'ndeki patlamayla ilgili Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i telefonla arayarak bilgi aldı.  CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, şehitlere Allah'tan rahmet, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına  ve acılı ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifa dileklerini iletti. 

ANKARA (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari 'nin Şemdinli ilçesi Süngü Tepe Üs Bölgesi'ndeki patlamayla ilgili Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i telefonla arayarak bilgi aldı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, şehitlere Allah'tan rahmet, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ve acılı ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifa dileklerini iletti.

PARTNERUçağa binerken bir daha düşünün! Hosteslerden mide bulandıran itirafUçağa binerken bir daha düşünün! Hosteslerden mide bulandıran itiraf
CHP'li Abdüllatif Şener'den İstanbul için adaylık açıklamasıCHP'li Abdüllatif Şener'den İstanbul için adaylık açıklaması
AK Partili Hayati Yazıcı trafik kazası geçirdiAK Partili Hayati Yazıcı trafik kazası geçirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses'e hurda uçak satan İbrahim Faruk Bayındır ile ilgili flaş gelişme

İbrahim Tatlıses'e hurda uçak satan İbrahim Faruk Bayındır ile ilgili flaş gelişme

Olay iddia: Bircan Bali Özkan Şen'i aldatmış

Olay iddia: Bircan Bali Özkan Şen'i aldatmış

AK Partili Hayati Yazıcı trafik kazası geçirdi

AK Partili Hayati Yazıcı trafik kazası geçirdi

Taksicinin turist kadını taciz ettiği anlar kamerada

Taksicinin turist kadını taciz ettiği anlar kamerada

Yasak Elma'da öpüşme sahnesi krizi!

Yasak Elma'da öpüşme sahnesi krizi!

Ahmet Hakan'dan Diyanet'e Kadir Mısıroğlu tepkisi

Ahmet Hakan'dan Diyanet'e Kadir Mısıroğlu tepkisi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan: AB'ye tam üyelik hedefimiz devam ediyor

Erdoğan: AB'ye tam üyelik hedefimiz devam ediyor

Devlet Bahçeli'den son dakika 'af' açıklaması

Devlet Bahçeli'den son dakika 'af' açıklaması

CHP'li Abdüllatif Şener'den İstanbul için adaylık açıklaması

CHP'li Abdüllatif Şener'den İstanbul için adaylık açıklaması

AK Partili Hayati Yazıcı trafik kazası geçirdi

AK Partili Hayati Yazıcı trafik kazası geçirdi

Kadir Topbaş aday mı olacak? Saadet Partili isimden dikkat çeken açıklama

Kadir Topbaş aday mı olacak? Saadet Partili isimden dikkat çeken açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hakkari'de 4 evladımız şehit oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hakkari'de 4 evladımız şehit oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.