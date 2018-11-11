Kılıçdaroğlu, Hakkari'deki patlamayla ilgili Genelkurmay Başkanı Güler'i aradı 

ANKARA (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari 'nin Şemdinli ilçesi Süngü Tepe Üs Bölgesi'ndeki patlamayla ilgili Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i telefonla arayarak bilgi aldı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, şehitlere Allah'tan rahmet, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ve acılı ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifa dileklerini iletti.

