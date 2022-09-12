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'Kılıçdaroğlu' paylaşımı çok konuşulmuştu! Cüneyt Özdemir'den Ruşen Çakır'a sert sözler: 'Kimse iplemiyor'

12.09.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci Cüneyt Özdemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı hakkındaki açıklamalarına değinerek gazeteci Ruşen Çakır’ın kendisini eleştirmesi ile ilgili çok sert ifadeler kullandı. "Ruşen Çakır gibi kimi adamlar da bizim bunu ortaya atmamızdan son derece rahatsızlar" diyen Özdemir, "Kendisinin o kadar engin bir siyasi görüşü vardır ki, her seçimde bu olacak der, olmaz. Bu seçilecek der, seçilmez" diye konuştu.

'Altılı masada adaylık' tartışmaları sürerken gazeteci Cüneyt Özdemir, adaylık konusunda ismi öne çıkan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili açıklamayla gündem yaratmıştı. Özdemir'in bu açıklamasını eleştiren gazeteci Ruşen Çakır'a Özdemir'den sert bir yanıt geldi. Özdemir, "Koskoca Ruşen Çakır orada bir şey yapıyor, kimse iplemiyor da biz bir şey deyince herkes tartışıyor" diye konuştu.

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"YETER ASLA"

Özdemir, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

"Kemal Kılıçdaroğlu kendi çıkarları için ve kendi kafasına göre bir aday belirleyecek biz de 'EŞŞEK' gibi gidip ona oy vereceğiz öyle mi? No no no... YETER ASLA!!!"

"SON DERECE RAHATSIZLAR"

Çakır'ın eleştirisine videolu bir açıklamada yanıt veren Özdemir, şöyle konuştu:

"Ruşen Çakır gibi kimi adamlar da bizim bunu ortaya atmamızdan son derece rahatsızlar. Ben izlemiyorum kendisini, zaten çok da izlenmiyor. Bizim yüzde birimiz, ellide birimiz kadar izlenen işler yapıyor. Bir izleyicimiz bana yolladı, ‘Baksana Ruşen Çakır sana çakmış’ diye, baktım ne söylemiş diye ben de. Diyor ki; ‘Allah için adını anmak istemiyorum.’

"ADIMI ANMAK İSTEMİYOR"

"Adımı anmak istemiyor, koskoca Ruşen Çakır abicim, biz kimiz? Sevmediğim iki duygu: kibir ve kıskançlık, var ya Zeki Müren’in hani. Benimle Fatih Altaylı’ya ayar veriyor Ruşen Çakır. Neymiş? 'O nasıl bir vebal dayatabilir, Cüneyt Özdemir’e ne oluyor?' Bak, bak, bak…"

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"BEN KİMİM YANİ"

Çakır'ın kendisine "Seni ne ilgilendiriyor, sana ne oluyor?" tepkisini dile getiren Özdemir şöyle devam etti:

"Çok sevdiğim şeyler değil. Bizi sevmiyor koskoca Ruşen Çakır abicim, biz kimiz? Zavallı Cüneyt Özdemir, fukara Fatih Altaylı yani. Diyor ki, 'Hakikaten İYİ Parti’nin argümanını anlarım, 'Birlikte yürüyoruz, birlikte kazanalım' diyebilir. Sen kimsin yani?' Ben kimim yani?

"KOSKOCA RUŞEN ÇAKIR BİR ŞEY YAPINCA KİMSE İPLEMİYOR, BİZ DEYİNCE HERKES TARTIŞIYOR"

"Bu adamlar, yani bu Ruşen Çakır’lar yıllar boyunca siyaset esnafı olarak kimi zaman gazeteci olarak kimi zaman siyasete girip orada yer etmeye çalışıyor. Pek kimse dikkate de almıyor, izlemiyor da. Ben izlenilirliklerine bakıyorum belli ki kıskanmış. Abicim Aysun Kayacı’nın sözü ile Cüneyt Özdemir’in sözü bir olur mu yani. Koskoca Ruşen Çakır orada bir şey yapıyor, kimse iplemiyor da biz bir şey deyince herkes tartışıyor. Nasıl yani biz deriz bunu, acaba sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğumuz için böyle bir şeyi söylemeye hakkımız olabilir mi? Haşa, koskoca Ruşen Çakır abicim ya!

Sözlerini "Bunlarda öyle bir öngörü var ki" şeklinde sürdüren Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Ruşen Çakır’ı siz şimdi hatırlamazsınız, ben biraz biliyorum. Ne yazık ki bilmek zorunda kaldım kendisi ile bir dönem beraber çalıştığım için. Kendisinin o kadar engin bir siyasi görüşü vardır ki, her seçimde bu olacak der, olmaz. Bu seçilecek der, seçilmez."

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Cüneyt Özdemir Ruşen Çakır

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