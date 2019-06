Kılıçdaroğlu: Haklı olanlar her zaman güçlüdür

"HAKLI OLANLAR HER ZAMAN GÜÇLÜDÜR"

"Gönül isterdi ki Türkiye dahil olmak üzere Ortadoğu coğrafyası bir barış havzasına dönsün" diyen Kılıçdaroğlu, "Bizim şehitlerimiz, kahraman ordumuzun mensupları... Eğer bu gün halen birileri çıkıp da kahraman ordumuzun mensuplarını bir hayvana benzetip; 'eşek gibi arkalarında duracaklar' diyorsa ve buna karşı sert, onurlu bir tavır sergilenmiyorsa herkesin oturup düşünmesi lazım. Türkiye yönetiliyor mu, yoksa bir uçta bir uca savruluyor mu? 'Ne olacak?' sorusunu hepimizin birlikte soruyoruz. Son sözümüz şu; Asla umutsuzluğa kapılmayacağız. Çünkü haklı olanlar her zaman güçlüdür. Çünkü, demokrasiden yana olan her zaman güçlüdür. Biz haklıyız, güçlüyüz. Haklı olduğumuz sürece haklı davamızın arkasında duracağız. Bu ülkeye insan haklarını getireceğiz. Bu ülkeye kadın erkek eşitliğini getireceğiz" diye konuştu.

"EKREM İMAMOĞLU, CHP'NİN SEÇİLMİŞ BELEDİYE BAŞKANI DEĞİLDİR. 16 MİLYON İSTANBULLUNUN SEÇİLMİŞ BAŞKANIDIR"

23 Haziran'da bir bayram yaşanacağını belirten Kılıçdaroğlu, “Ekrem İmamoğlu seçildiğinde dünyaya şu mesajı vereceğiz; Türkiye'de baskı var evet. 'Ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları sandığa gittiler, demokrasiden yana tavır aldılar' diyeceğiz. 23 Haziran'da demokrasinin gücünü büyün dünyaya gösteren yurttaşlar olarak gurur içinde bu ülkenin caddelerinde gezeceğiz. O yüzden her birimizin üzerine düşen görev sıradan bir oy kullanma değildir. Demokrasinin geleceği açısından önemli bir görevidir. Tarihi bir görevdir. Artık, Ekrem İmamoğlu, CHP'nin seçilmiş belediye başkanı değildir, İmamoğlu, 16 milyon İstanbullunun seçilmiş başkanıdır. 16 milyon İstanbullunun vicdanına sesleniyorum. Çaba göstermeleri için onların vicdanlarına sesleniyorum" dedi.