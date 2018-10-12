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Kılıçdaroğlu: Hangi gerekçelerle bu kararın verildiğine bakmak gerekiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 21:32 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rahip Brunson davasının sonucuyla ilgili olarak, “Bugün burada yoğun bir gündemimiz vardı.

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rahip Brunson davasının sonucuyla ilgili olarak, “Bugün burada yoğun bir gündemimiz vardı. Dolayısıyla mahkemeyle ilgili ayrıntıları izleme şansımız olmadı. Önce bir kararı görmemiz lazım. Hangi gerekçelerle bu kararın verildiğine bakmak gerekiyor. Darısı harp okulu öğrencilerinin, er ve er başların başına'' dedi.
Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) tarafından 2'ncisi düzenlenen 'Yerel Yönetim Ödülleri 2018' töreni Çankaya'da Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. Törene CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun yanı sıra çok sayıda CHP'li belediye başkanları katıldı.
Burada bir gazetecinin 'Rahip Brunson için 3 yıl hapis cezası istendi ama tahliyesine karar verildi ve Amerika'ya doğru yola çıktığına dair bilgiler var. Davayı ve sonucu nasıl değerlendiriyorsunuz?” şeklindeki sorusuna Kılıçdaroğlu, ''Bugün burada yoğun bir gündemimiz vardı. Dolayısıyla mahkemeyle ilgili ayrıntıları izleme şansımız olmadı. Önce bir kararı görmemiz lazım. Hangi gerekçelerle bu kararın verildiğine bakmak gerekiyor. Darısı harp okulu öğrencilerinin, er ve er başların başına'' şeklinde cevap verdi.
'SEÇİCİ KURUL ÜYELERİMİZ ÇOK TİTİZ BİR ÇALIŞMA YAPTILAR'
Törenin açılış konuşmasını yapan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, ''Seçici kurul üyelerimiz çok titiz bir çalışma yaptılar. Bizler SODEM yönetim kurulundan olan belediyeler olarak hiç bir yere aday olmadık. Çünkü yönetim kurulunun tarafsız bir şekilde değerlendirmesini ve seçici kurulumuzun tarafsız bir şekilde projeleri değerlendirmesini hedefledik'' dedi.
'SOSYAL DEMOKRASİ YENİ BİR SORUMLULUKLA BAŞ BAŞADIR'
Törende konuşma yapan SODEM ve Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, ''2015 yılında sadece 68 kişi yeryüzünde toplam değerin yarısını elinde tutuyordu. 2016 yılında ise bu sayı 8 kişiye düşmüştür. Hayatın böyle devam etmesi, Dünya'nın bu şekilde dönmesi artık mümkün değildir. Türkiye'de de Sayın Ali Koç 'eşitsizliğin ortadan kalkması için kapitalizmin ortadan kalkması gerekiyor' demiştir. İnsanlık kapitalizmi mezara defnetmeye hazırlanırken daha çok özgürleşmenin, demokratikleşmenin ve yerelleşmenin formüllerini geliştirerek varlığını sürdürmeye çalışıyor. İşte tamda bu noktada sosyal demokrasi bu formüllerini içinde barındıran ve tarihsel olarak bu alanlarda unutulmaz başarılara imza atmış bir felsefe ve siyasal düşünce olarak yeni bir sorumlulukla başbaşadır'' dedi.
Konuşmaların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Seçici Kurul tarafından değerlendirilen CHP'li Belediyelerin Başkanlarına ödüllerini takdim etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun salona girişi

-Kılıçdaroğlu'nun tören girişinde gazetecilerin sorularını cevaplandırması

-SODEM ve Seferhisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in konuşması

-CHP liderinin ödül alan belediye başkanlarına ödüllerini takdimi

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)

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